Kamuda memur olmak için başvurular açıldı! KPSS, yaş, diğer şartlar duyuruldu

Kamu kurumları, İŞKUR aracılığıyla personel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Son olarak yayımlanan duyuruya göre, Tarsus Belediyesi, Sulusaray Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kastamonu Sulama Birliği, çeşitli pozisyonlarda işçi alımı yapacak. Makam şoförü, temizlik görevlisi, sağlık teknikeri ve çiftçi zirai sulamacı işçi gibi farklı pozisyonlar için başvurular bugün itibariyle başladı ve 4 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. İş arayanlar için bu alımlar önemli bir fırsat sunuyor. Detaylar haberimizde...

Kamu kurumları, personel ihtiyaçlarını İŞKUR üzerinden karşılamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden 4 kamu işçi alımı gerçekleştirilecek. Makam şoförü, çiftçi, temizlik görevlisi ve sağlık teknikeri olarak görev yapacak işçiler için başvuru süreci bugün başladı. İş başvuru detayları ise şu şekilde:



BAŞVURU DETAYLARI





Kamu İşçi Alımı Başvuru Tarihleri:

Tarsus Belediyesi için kadrolu makam şoförü, Sulusaray Belediyesi için kadrolu temizlik görevlisi, Bodrum Belediyesi için laborant ve sağlık teknikeri, Kastamonu Sulama Birliği için geçici çiftçi zirai sulamacı işçi alımı başvuruları 4 Mart 2024 tarihine kadar alınacak.

Kamu İşçi Alımı Başvuruları Nasıl Yapılabilir?

Adaylar, İŞKUR hizmet noktaları, 170 numaralı telefon hattı ve resmi internet adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle iş başvurularını tamamlayabilirler.

Kamu Kurumları Kadrolu ve Geçici İşçi Alımı Başvuru Şartları:

Makam Şoförü Alımı (Tarsus Belediyesi): Başvuru için en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, en az 4 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak, Tarsus ilçe sınırları içinde ikamet etmek, araç bakım onarımı konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelemek, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, profesyonel sürüş teknikleri ve psikoteknik değerlendirme belgelerine sahip olmak gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi Alımı (Sulusaray Belediyesi): Başvuru için lise veya dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve engelli raporuna sahip olan adayların başvuruları kabul edilmektedir.

Laborant ve Sağlık Teknikeri Alımı (Bodrum Belediyesi): Başvuru için laborant ve veteriner sağlık ön lisans bölümü mezunu olmak, 18 ile 45 yaş aralığında olmak, KPSS P93 puanı en az 1 puan almış olmak gerekmektedir. Ayrıca, eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adayların başvuruları da kabul edilmektedir.

Çiftçi Zirai Sulamacı İşçi Alımı (Kastamonu Sulama Birliği): Başvuru için en az ilkokul en fazla lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 6 ay süreyle SGK dökümleri ile belgelendirilecek şekilde sulama birliklerinde çalışmış olmak, en az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak sürebilecek durumda olmak, dönüşümlü (vardiyalı) çalışma engelinin olmaması ve Kastamonu/Merkez ilçesinde ikamet etmek gerekmektedir.

Kamu kurumları tarafından yapılan bu işçi alımları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. İlgili adaylar, belirtilen şartları sağladıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kamu kurumları tarafından yapılan bu işçi alımları, iş arayanların dikkatini çekiyor. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılan alımlar, işsizlikle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu alımlar, iş güvencesi ve düzenli bir gelir sağlama imkanı sunmasıyla önem taşıyor. Ayrıca, farklı sektörlerde istihdam sağlamasıyla da ekonomik döngüye olumlu katkılar sağlıyor. Başvuru şartlarının ve sürecinin adil bir şekilde belirlenmesi, iş arayanların eşit fırsatlara sahip olmasını sağlıyor. İşçi alımlarının çeşitli belediyeler ve sulama birliği gibi kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmesi, yerel yönetimlerin de istihdama önem verdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu süreçte adayların iş başvurularını titizlikle yapması ve gerekli şartları sağladığından emin olmaları önem taşıyor. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, kamu kurumlarının işçi alımı duyuruları, iş arayanlar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.