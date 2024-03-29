Kamuya dev memur ve personel alımı! KPSS'li KPSS'siz başvurular açık

Son dakika gelişmesine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, çeşitli kamu kurumları toplamda 1.903 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar kapsamında uzman yardımcısı, büro personeli, koruma ve güvenlik personeli gibi çeşitli pozisyonlara başvuru yapılacak. Özellikle Eskişehir'deki bazı kamu kurumlarının da bu alımlar arasında yer aldığı belirtiliyor. İlanlara başvuruda bulunacak adayların başvuru şartlarını detaylıca incelemeleri önem taşıyor.

İŞTE 1903 KONTEJYANLI MEMUR ALIMI DETAYLARI





Son dakika haberine göre, 19 kamu kurumu toplamda 1.903 personel alımı yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TBMM ve diğer kurumlar, çeşitli pozisyonlarda istihdam için ilanlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 142 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar kapsamında mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında personel arayışı içinde. Adayların, ilgili pozisyonlar için gerekli mezuniyet ve KPSS puanı şartlarını karşılaması gerekiyor. Başvurular ise 29 Mart tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Bu alımların, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunduğu belirtilirken, adayların başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve gerekli şartları sağlamaları önem taşıyor. Başvuru süreci ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi için ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri ve Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara başvurulması gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav düzenleyecek. Başvurular 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek. Giriş sınavının yazılı bölümü ise 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda toplam 7 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 11 Mart 2024 ile 25 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı adresinden elektronik ortamda alınacak. Giriş Sınavı yazılı olarak ise 21 Nisan 2024 Saat 10:00'da Ankara'da yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çeşitli pozisyonlarda 25 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar büro personeli, sağlık teknikeri ve destek personeli pozisyonları için yapılacak. Başvurular 18 Mart 2024 tarihinde başladı ve 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ise, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca 5 personel alımı yapacak. Bu kapsamda, 6 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet uzman personel ve 2 adet destek personeli pozisyonu için Giriş Sınavı, 1 adet uzman personel pozisyonu için ise Seçme Sınavı düzenlenecek. Başvurular ise https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden en geç 18 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılabilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 157 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 21 Mart 2024 tarihinde başladı ve 28 Mart 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak. Başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde başladı ve 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK), 1 Kıdemli Yazılım Mimarı, 2 Kıdemli Bilişim Uzmanı, 9 Bilişim Uzmanı, 2 Çözümleyici, 2 Programcı olmak üzere toplamda 19 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan, belirli programlama dillerinden en az ikisini bilen, yabancı dil belgesine sahip ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan adaylar için 22 Mart 2024 tarihinde başladı ve 5 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı, çeşitli unvanlarda 96 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş sınavı ile gerçekleşecek. Başvurular 18 Mart 2024 tarihinde başladı ve 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise, daimi işçi statüsünde 3 personel alımı yapacak. Bu kapsamda, 2 büro personeli EKPSS ile 1 büro personeli KPSS P3 puan türüyle alınacak. Başvurular, 1 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun resmi internet adresinde yayımlandı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınması ve gelişmesinde vazifelendirilecek seyahat engeli olmayan 2 uzman personel alımı yapacak. Ajansın merkezi Isparta ili olup, faaliyet alanları Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsamaktadır. Başvurular 1 Nisan 2024 tarihinde başladı ve 19 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere 2 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 25 Mart 2024 tarihinde başladı ve 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Kıdemli Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Yazılım Uzmanı unvanlarında 3 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 11 Mart 2024 tarihinde başladı ve 25 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, 1 Ağ Yönetim Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 Yazılım Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı olmak üzere toplamda 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular 25 Mart 2024 tarihinde başladı ve 17 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü ise, 3 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 2 Büro Personeli unvanında toplamda 5 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular ise 29 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Büro Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak toplamda 8 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 27 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ise, Genel Sekreterlik birimi için büro personeli unvanında yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 19 Mart 2024 tarihinde başladı ve 2 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli pozisyonlarda toplamda 109 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, 35 Destek Personeli (Peyzaj, Park/Bahçe ve Temizlik İşleri, Basit Bakım, Onarım), 2 Tekniker, 7 Teknisyen (İnşaat, İklimlendirme ve Soğutma, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Ahşap veya Metal), 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 40 Büro Personeli pozisyonları için gerçekleştirilecek. Ortaöğretim mezunları KPSS P94, ön lisans mezunları KPSS P93, lisans mezunları ise KPSS P3 puan türleri ile değerlendirilecek. Başvurular 25 Mart 2024 tarihinde başladı ve 8 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ise, toplamda 45 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, 5 Büro Personeli, 19 Destek Personeli, 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Diyetisyen, 1 Mühendis (Bilgisayar), 4 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme) pozisyonları için gerçekleştirilecek. Başvurular 25 Mart 2024 tarihinde başladı ve 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Bu alımlar, ilgili üniversitelerde iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken, başvuru süreçlerinin ve şartlarının titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Adaylar, daha fazla bilgi ve başvuru detayları için ilgili üniversitelerin resmi internet sitelerini ziyaret edebilirler.