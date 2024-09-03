Kamuya En Az 39 Bin TL Maaş ile 326 Yeni Memur ve Personel Alımı! Başvurular Başladı

Kamu kurumları ve bakanlıklar, 2024 yılı Eylül ayında toplamda 326 kişilik memur, personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Başvurular, 2 Eylül 2024 itibarıyla başlamış olup, adaylar başvurularını elektronik ortamda yapabilecekler. Lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli pozisyonlarda alım yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuru yapılacak ilanlarda, başvuru süreci başladı ve başvuru tarihleri kurumlara göre değişiklik göstermektedir.

326 MEMUR VE PERSONEL ALIMI İÇİN İLAN DETAYLARI

2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kamu kurumları, 326 kişilik kadro ile memur, personel ve işçi alımı yapacaklarını ilan etti. İlanlar arasında TCDD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalet Bakanlığı, Merkez Bankası, SGK, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi çeşitli kurumlar yer almakta. Başvuru süreçleri ve şartlar, her kurumun ilan detaylarında belirtilmiştir. Başvuruların sona erme tarihleri ise yine kurumlara göre farklılık göstermektedir.

TCDD 109 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Eylül ayı personel alım ilanını yayımladı. Toplamda 109 personel alımı yapılacak olan TCDD, 25 şehirdeki kadrolar için "84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi" alacak. Başvuru yapacak adayların en az 60 KPSS puanına sahip olmaları gerekmekte olup, başvurular en geç 6 Eylül 2024 tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

İBB İSPER 83 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER, 12 farklı meslek dalında toplamda 83 personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, KPSS şartı aranmaksızın "Sayaç Okuma Personeli, Şef, Teknisyen, Avukat, Operasyon Destek Uzmanı, Sosyal Medya Uzmanı, Engelli Genel Başvuru, Genel Başvuru, Garson, Veteriner Hekim, Veteriner Hizmetleri İşçisi ve Teknik Servis Elemanı" pozisyonlarında gerçekleştirilecektir. Adayların başvurularını en geç 6 Eylül 2024 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanlığı, yayımladığı duyuru ile bünyesine 24 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacağını bildirdi. Bu alımlar, KPSS puanı ile veya KPSS’siz gerçekleştirilecek olup, adaylar başvurularını en geç 17 Eylül 2024 tarihine kadar yapmalıdır. Başvuru süreci ve şartlarına dair detaylar bakanlığın resmi internet sitesinde yer almaktadır.

MERKEZ BANKASI 18 PERSONEL ALACAK

Merkez Bankası, Ankara ve İstanbul birimlerinde görevlendirilmek üzere toplamda 18 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, "Mimar" ve "Mühendis" kadroları için yapılacak olup, başvurular en geç 16 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecektir. KPSS puanı ile yapılacak başvurulara ilişkin detaylar Merkez Bankası'nın resmi sitesinde yer almaktadır.

SGK 70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yüksek maaş ile 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar, bilişim personeli kadrosunda KPSS puanı ile veya KPSS’siz yapılacaktır. Başvurular, SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden alınacak olup, adayların başvuru ekranı açılmış durumda.

EGM 8 KİŞİLİK KADRO İLE PERSONEL ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü" biriminde görev almak üzere 8 kişilik kadro için kamu işçisi alımı yapacak. Alımlar, "Aşçı Yardımcısı, Bulaşıkçı (Stevard) ve Servis Elemanı (Garson)" pozisyonlarında gerçekleştirilecektir. Başvurular 18-40 yaş arası adaylardan kabul edilecek olup, detaylar EGM'nin resmi internet sitesinde bulunmaktadır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bünyesine 6 kişilik kadro ile bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. "Kıdemli Ağ Uzmanı, Ağ Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı ve Proje Yöneticisi" pozisyonlarında yapılacak alımlar için başvurular en geç 13 Eylül 2024 tarihine kadar alınacaktır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 8 MEMUR ALIMI YAPACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı KPSS puanı ile memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci 2 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 13 Eylül 2024’tür. Alımlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU DETAYLARI VE ŞARTLARI

Her bir kurumun ilan detayları ve başvuru şartları, ilgili kurumların resmi internet sitelerinde yer almaktadır. Adayların başvuru yapmadan önce ilanları dikkatlice incelemeleri ve belirtilen başvuru tarihlerine uymaları gerekmektedir. KPSS puanı ile başvuru yapılacak ilanlar için adayların belirtilen puan türünden gerekli minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.