Kamuya KPSS'li KPSS'siz personel alımı başlatıldı! En az lise mezunu olana bu kadrolarda iş var

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KAMU KURUMLARINA PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI

Kamu kurum ve kuruluşlarına çok sayıda personel alınacağı haberi paylaşıldı. Yayımlanan ilanlara göre Kızılay'a 622 personel, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesine 81, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesine 104 personel, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine 235 personel, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesine 24 personel, Marmara Üniversitesi bünyesine 3 personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,





657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 40. maddesinde yer alan yaş şartının taşınması, kamu haklarından mahrum edilmemek, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, Türk Ceza Kanunu 53. maddesi kapsamında süresi geçmiş bile olsa kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha uzun süre hapis cezası veya affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı, anayasal düzene ve işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, malvarlığı aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum edilmemek, görevini yapmaya engel mental ya da fiziksel hastalığı olmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık maaşı almamak, mesai saatleri dışında çalışmaya bir engeli olmamak şartları aranıyor.