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Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes Belgeseli İzleyiciyle Buluştu

Erciyes Dağı'nın tarihini anlatan belgeselin galası, yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:31
Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes Belgeseli İzleyiciyle Buluştu

Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes Belgeseli Yayınlandı

İç Anadolu'nun zirvesi olarak bilinen Erciyes Dağı'nın binlerce yıllık tarihini konu alan "Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes" belgeseli izleyiciyle buluştu. Belgeselin ilk gösterimi, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belgesel Hakkında

Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmaların ardından tamamlanan belgeselin yapımcılığını Doğan Tekatlı, yönetmenliğini ise Zafer Geyikçi üstlendi. Gala etkinliğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum amirleri ve pek çok sanatsever katıldı.

Yapay Zeka Destekli Prodüksiyon

Prodüksiyon aşamasında yapay zeka destekli görsel efektler ve ileri seslendirme teknikleri kullanılarak görüntülenen Erciyes Dağı'nın masalsı güzellikleri, izleyicilere hissettirilecek şekilde sunuldu.

Yapımcı Doğan Tekatlı'nın Açıklamaları

Galada konuşan yapımcı Doğan Tekatlı, Erciyes Dağı'nın İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu vurguladı. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Tekatlı, "Bu belgesel, sadece bir dağı tanıtmakla kalmayıp bölgedeki turizm potansiyelini zirveye taşıyacaktır. Amacımız, izleyicilere bu efsanevi coğrafyayı daha yakından tanıtmak ve Kapadokya'nın bu eşsiz parçasının daha fazla keşfedilmesini sağlamaktır." şeklinde konuştu.

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