Karabük'te 278 Köy Yolundan 149'u Ulaşıma Açıldı

Karabük'te yoğun karla mücadeleyle 278 köy yolundan 149'u ulaşıma açıldı; 129 yol kapalı, çalışmalar Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonunda sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:06
Karabük'te 278 Köy Yolundan 149'u Ulaşıma Açıldı

Karabük'te 278 köy yolundan 149'u ulaşıma açıldı

Karabük genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışmalarıyla kapanan 278 köy yolundan 149'u yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla kayıtlara geçti.

Karla mücadele faaliyetleri, Karabük Valiliği koordinasyonunda oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin takibiyle yürütülüyor. Ekiplerin müdahalesi sonucunda halen 129 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

İlçe bazlı ulaşım durumu

İlçelerdeki açılan yollar şöyle: Merkez ilçede 38 köy yolundan 14’ü, Eflani’de 54 köy yolundan 27’si, Eskipazar’da 50 köy yolundan 29’u, Ovacık’ta 42 köy yolundan 27’si, Safranbolu’da 60 köy yolundan 24’ü ve Yenice’de 34 köy yolundan 28’i ulaşıma açıldı. Gün içinde toplam 37 köy yolunda aktif çalışma gerçekleştirildi.

Kullanılan ekip ve makineler

Karla mücadelede il genelinde görev yapan toplam 44 iş makinesiyle yol açma, kar küreme ve yol genişletme çalışmaları sürdü. Sahadaki araçlar arasında 17 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 6 yükleyici, 12 beko loder ve 7 pick-up yer aldı.

İlgili birimler, kapanan yolların tamamının bir an önce trafiğe açılması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

