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Karabük'te Geleneksel Safran Hasadı Düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı etkinliği gerçekleştirildi, katılımcılar bu değerli baharatı topladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:26
Karabük'te Geleneksel Safran Hasadı Düzenlendi

Karabük'te Safran Hasadı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, safran hasadı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde, İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar tarlayı gezip safran hasadı yaptı.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, düzenlenen etkinlikte, 8. Safran Festivali'nin TUSAŞ Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki terör saldırısı nedeniyle hasat etkinliğine dönüştürüldüğünü ifade etti. Saldırıda yaşamını yitirenler için rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Ayrıca, safranın ilçe için önemli bir baharat olduğuna vurgu yaptı.

Safran Üretimi Artıyor

Köse, "2015 yılından bu yana safran üretiminin artış göstermesi sevindirici. Safranbolu safranı, Avrupa coğrafi işaretini de aldı. Bu sayede üretimin daha da artacağını umuyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, her yıl hasat zamanında ilçeye ilginin arttığını belirterek, turizmin Safranbolu için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtip herkesi bu değerli baharatı yerinde görmeye davet etti.

Etkinliğe Katılanların Görüşleri

İlk kez safran hasadına katılan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferah Budak, safranın yetiştirilmesi ve üretimi üzerine bir belgesel hazırladıklarını ve sık sık ilçeye geldiğini dile getirdi. Yemen vatandaşı Hüseyin Muhammet de, Karabük Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirterek bu etkinliğe katıldığını söyledi.

Kayseri'den gelen Edanur Erkin, safran hasadının kendisi için ilginç olduğunu ifade ederek, "Geldiğime değdi," diye konuştu. İstanbul'dan gelen İnci Kimyonşen, safranın önemli bir baharat olduğunu, ancak ilk kez hasadına katıldığını vurguladı.

Karabük Üniversitesi öğrencisi Buse Polat ise, değerli bir baharat olan safranı ilk kez hasat ettiğini ve bu deneyimin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Hasat etkinliğine, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

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