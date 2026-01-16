Karabük'te Kar Altında İstiklal Marşı'na Saygı: Türkmen Öğrenci Başkan Çetinkaya'dan Ödül Aldı

Karabük'te kar altında İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan Türkmenistan uyruklu 12 yaşındaki Jahangir Gapurjanov, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:56
Karabük'te Kar Altında İstiklal Marşı'na Saygı Gösterisi Ödülle Taçlandı

Örnek davranış, belediye ve siyasetçiler tarafından takdir edildi

Karabük'te, İstiklal Marşı okunurken kar altında saygı duruşunda bulunan Türkmenistan uyruklu 12 yaşındaki Jahangir Gapurjanov örnek davranışı nedeniyle ödüllendirildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'na giderken, marşın okunduğunu duyan Gapurjanov'un kar yağışı altında saygı duruşuna geçip marşa eşlik etmesiyle başladı. Bu duyarlı tutum kısa sürede takdir topladı.

Belediye tarafından düzenlenen programa davet edilen öğrenci, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından karşılandı. Başkan Çetinkaya, Gapurjanov'u temsili olarak başkanlık koltuğuna oturttu, davranışını tebrik ederek bir süre sohbet etti ve kendisine işlemeli Türk Bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Programa katılan AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da Gapurjanov'a örnek davranışından dolayı altın hediye etti. Ayrıca AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, öğrenciye Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabı ile bir kalem sundu.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

