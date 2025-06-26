DOLAR
39,83 -0,16%
EURO
46,6 0,27%
ALTIN
4.263,07 -0,13%
BITCOIN
4.260.679,13 0,73%

Karabük'te Kıraathane, Bir Akşamlığına Kadınlara Tahsis Edildi

Karabük’te bir kıraathane, mahallede sosyal aktivite alanlarının azlığına dikkat çekmek için kadınlara açıldı. Kadınlar oyun oynayıp sohbet etti.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:35
Karabük'te Kıraathane, Bir Akşamlığına Kadınlara Tahsis Edildi

Karabük'te Kadınlara Özel Kıraathane Etkinliği

Karabük’te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanlarının azlığına dikkat çekmek amacıyla dükkanlarını bir akşamlığına sadece kadınlara tahsis etti.

Kapullu Mahallesi'nde kıraathane işleten Sadi Yılmaz'ın eşi Neslihan Yılmaz, arkadaşlarından gelen talepleri göz önünde bulundurarak bu etkinliği düzenleme kararı aldı. Eşini eve göndererek çay ocağının başına geçen Yılmaz, mahalleli kadınları ağırlamak üzere hazırlık yaptı.

Neslihan Yılmaz, kıraathaneye gelen kadınlara çay ikram edip, onlarla sohbet etti. Gelen kadınlar da masalarda okey oynadı, çay ve kahve içerek keyifli vakit geçirdi.

Neslihan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlar için güzel bir mekan oluşturma amacı taşıdığını belirterek, "Değişiklik olmasını istedim. Mahallemde hiç böyle bir şey yok. Herkesin fikrini alarak böyle bir şey yaptım." ifadelerini kullandı.

Kıraathanenin sabah eşinin açtığını, kendisinin de akşam yardıma geldiğini dile getiren Yılmaz, "Akşam geldiğimde kıraathanede erkekler vardı. 'Siz eve gidin eşlerinizi gönderin.' dedim. Sağ olsunlar anlayışla karşıladılar. Talebe göre ayda bir veya 15 günde bir sadece kadınlara açabilirim. Herkes çok mutlu." dedi.

Müşterilerden Selin Akalın, "Bugün akşam değişiklik yapalım istedik. Erkekleri evlerine gönderdik. Burada eğlenmek için bir aradayız. Çayımızı içiyoruz. Bir taraftan da oyunumuzu oynuyoruz. Keyifliyiz." şeklinde konuştu. Diğer katılımcılar olan Gökçen Yaşar ve Döndü Kapanşahin de kadınlarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Karabük'te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanının azlığına dikkati...

Karabük'te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanının azlığına dikkati çekmek için dükkanlarının kapılarını kadınlara açtı.

Karabük'te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanının azlığına dikkati...

Karabük'te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanının azlığına dikkati çekmek için dükkanlarının kapılarını kadınlara açtı.

İLGİLİ HABERLER

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sezonu Görkemli Konserle Kapattı
2
Şanlıurfa'da Öğrencilerden Gazze'ye Destek: 46 Bin Lira Bağış
3
Özlüce Camisi Restorasyonu Tamamlandı, Yarın İbadete Açılıyor
4
Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı
5
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Devam Ediyor
6
Van'da Emekli Okul Müdürü Hamdi Toprak'a Duygusal Veda
7
2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?