Karabük'te Kıraathane, Bir Akşamlığına Kadınlara Tahsis Edildi

Karabük'te Kadınlara Özel Kıraathane Etkinliği

Karabük’te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanlarının azlığına dikkat çekmek amacıyla dükkanlarını bir akşamlığına sadece kadınlara tahsis etti.

Kapullu Mahallesi'nde kıraathane işleten Sadi Yılmaz'ın eşi Neslihan Yılmaz, arkadaşlarından gelen talepleri göz önünde bulundurarak bu etkinliği düzenleme kararı aldı. Eşini eve göndererek çay ocağının başına geçen Yılmaz, mahalleli kadınları ağırlamak üzere hazırlık yaptı.

Neslihan Yılmaz, kıraathaneye gelen kadınlara çay ikram edip, onlarla sohbet etti. Gelen kadınlar da masalarda okey oynadı, çay ve kahve içerek keyifli vakit geçirdi.

Neslihan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlar için güzel bir mekan oluşturma amacı taşıdığını belirterek, "Değişiklik olmasını istedim. Mahallemde hiç böyle bir şey yok. Herkesin fikrini alarak böyle bir şey yaptım." ifadelerini kullandı.

Kıraathanenin sabah eşinin açtığını, kendisinin de akşam yardıma geldiğini dile getiren Yılmaz, "Akşam geldiğimde kıraathanede erkekler vardı. 'Siz eve gidin eşlerinizi gönderin.' dedim. Sağ olsunlar anlayışla karşıladılar. Talebe göre ayda bir veya 15 günde bir sadece kadınlara açabilirim. Herkes çok mutlu." dedi.

Müşterilerden Selin Akalın, "Bugün akşam değişiklik yapalım istedik. Erkekleri evlerine gönderdik. Burada eğlenmek için bir aradayız. Çayımızı içiyoruz. Bir taraftan da oyunumuzu oynuyoruz. Keyifliyiz." şeklinde konuştu. Diğer katılımcılar olan Gökçen Yaşar ve Döndü Kapanşahin de kadınlarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Karabük'te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanının azlığına dikkati çekmek için dükkanlarının kapılarını kadınlara açtı.

Karabük'te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanının azlığına dikkati çekmek için dükkanlarının kapılarını kadınlara açtı.