Karabük'teki Orman Yangınlarına 6 Gün Sürdürülen Kahraman Mücadele

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 gün önce başlayan ve Ovacık ile kent merkezine sıçrayan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelede, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri kesintisiz çalışıyor.

Yangınlar, dramatik bir şekilde yeşil doğayı tehdit ederken, ekipler zorlu ve eğimli arazilerde müdahalelerini sürdürmekte kararlı. Yangın yerine sıcaklarda, günlük sadece 3 saat uyku ile nöbetleşe çalışan ormancı kahramanlar, fedakarca bir mücadele sergiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman kahramanları, adeta evlerine çevirdikleri arazözleriyle zor koşullar altında alevlerle savaşarak, alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma işlemleri gerçekleştirmekte. Yangının yarattığı tehlikeye karşı bölgedeki doğal zenginliğin korunması için canla başla çalışan ekipler, alevlerin ortasındaki yoğun çabalarını AA muhabirine anlattılar.

Çukurköy Bicikler Mahallesi'nde yangının evlere sıçramaması için mücadele eden Adana ekibinden Mustafa Şahin, zorlu koşullar altında 3 gündür yangınla mücadele ettiklerini belirtti ve "Arazi zor fakat mücadelemiz devam ediyor. Yangınla mücadele eden tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.

"Yeşil vatanın bekçisiyiz" diyen Çankırı ekibinden Fevzi Aydoğan da, ailesine ve tüm vatandaşlara selamlarını iletti. İzmir ekibinden Ali Kırbıyık, yangının 2. gününde geldiklerini belirterek, "Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Allah razı olsun vatandaşlardan, devletimizden, herkesten." şeklinde konuştu.

Diğer İzmirli ormancı Emir Can Tığ ise, "Bir ağaç daha yanmasın diye mücadelemizi veriyoruz. Vatandaşlar, orman ekipleri, itfaiyeciler ve belediye araçları da elinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 gün önce başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Çoğunlukla sarp, eğimi dik ve yüksek bölgelerde yayılım gösteren yangınlara zorlu araziye rağmen müdahale eden ekipler, 6 gündür günlük 3'er saat uykuyla nöbetleşe çalışarak büyük kararlılık ve azim gösteriyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 gün önce başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Çoğunlukla sarp, eğimi dik ve yüksek bölgelerde yayılım gösteren yangınlara zorlu araziye rağmen müdahale eden ekipler, 6 gündür günlük 3'er saat uykuyla nöbetleşe çalışarak büyük kararlılık ve azim gösteriyor.