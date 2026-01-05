Karayazı'da 'Kurdo fırtınası': Hava -31°C, iki kişide yüz felci

Karayazı'da 'Kurdo fırtınası' yaşamı olumsuz etkiledi

Erzurum’un Karayazı ilçesinde, ocak ve şubat aylarında halk arasında "Kurdo fırtınası" olarak bilinen şiddetli rüzgâr etkili oluyor. Bölgede hissedilen soğuk ve kuvvetli rüzgâr gündelik yaşamı zorlaştırdı.

Rüzgâr ve aşırı soğuk

Yetkililer, rüzgârın saatte yaklaşık 30-40 kilometre hıza ulaştığını ve hava sıcaklığının eksi 31 dereceye kadar düştüğünü bildirdi. Sert rüzgâr ile birleşen aşırı soğuk, yaşam koşullarını olumsuz etkiledi.

Sağlık etkileri ve müdahale

Aşırı soğuk ve sert rüzgâr nedeniyle ilçede iki vatandaş yüz kaslarında tutulma şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yapılan muayenede her iki kişiye de yüz felci (fasiyal paralizi) teşhisi konuldu. İlk müdahaleleri Karayazı’da yapılan hastalar, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum şehir merkezi hastanelerine sevk edildi.

Yetkililerin uyarıları

Yetkililer, özellikle aşırı soğuk ve rüzgârlı havalarda vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yüz ile baş bölgesini koruyacak şekilde giyinmeleri konusunda uyarıda bulundu.

