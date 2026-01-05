DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Karayazı'da 'Kurdo fırtınası': Hava -31°C, iki kişide yüz felci

Erzurum Karayazı'da ocak-şubatta etkili 'Kurdo fırtınası' nedeniyle rüzgâr 30-40 km/s, sıcaklık -31°C; iki vatandaş yüz felci teşhisiyle Erzurum'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:15
Karayazı'da 'Kurdo fırtınası': Hava -31°C, iki kişide yüz felci

Karayazı'da 'Kurdo fırtınası' yaşamı olumsuz etkiledi

Erzurum’un Karayazı ilçesinde, ocak ve şubat aylarında halk arasında "Kurdo fırtınası" olarak bilinen şiddetli rüzgâr etkili oluyor. Bölgede hissedilen soğuk ve kuvvetli rüzgâr gündelik yaşamı zorlaştırdı.

Rüzgâr ve aşırı soğuk

Yetkililer, rüzgârın saatte yaklaşık 30-40 kilometre hıza ulaştığını ve hava sıcaklığının eksi 31 dereceye kadar düştüğünü bildirdi. Sert rüzgâr ile birleşen aşırı soğuk, yaşam koşullarını olumsuz etkiledi.

Sağlık etkileri ve müdahale

Aşırı soğuk ve sert rüzgâr nedeniyle ilçede iki vatandaş yüz kaslarında tutulma şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yapılan muayenede her iki kişiye de yüz felci (fasiyal paralizi) teşhisi konuldu. İlk müdahaleleri Karayazı’da yapılan hastalar, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum şehir merkezi hastanelerine sevk edildi.

Yetkililerin uyarıları

Yetkililer, özellikle aşırı soğuk ve rüzgârlı havalarda vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yüz ile baş bölgesini koruyacak şekilde giyinmeleri konusunda uyarıda bulundu.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE, OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA HALK ARASINDA "KURDO FIRTINASI" OLARAK...

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE, OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA HALK ARASINDA "KURDO FIRTINASI" OLARAK BİLİNEN ŞİDDETLİ RÜZGÂR ETKİLİ OLUYOR.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE, OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA HALK ARASINDA "KURDO FIRTINASI" OLARAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te AFAD ve SAK'tan Afetlere Hazırlık: Teorik ve Saha Akreditasyon Eğitimi
2
Şehit Fethi Sekin Elazığ'da Kabri Başında Anıldı
3
Siirt'te Çatı ve Saçaklardaki Kar Kütleleri İtfaiye Tarafından Temizleniyor
4
Karafakılar Köyü Bolu Göynük'te Kartpostallık Kış Manzarası
5
Palandöken'de Kar 206 cm ile Zirvede
6
Konarı Köyünde Yoğun Kar Seraları Yıktı: Çiftçiler Yüzbinlerce TL Zarar Etti
7
Karayazı'da 'Kurdo fırtınası': Hava -31°C, iki kişide yüz felci

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları