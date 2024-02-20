Karayolları Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru az geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Engelli Adaylara Özel Atama Duyurusu

Engelli kamu personeli adayları için önemli bir fırsat: Karayolları Genel Müdürlüğü, atama sürecinin detaylarını duyurdu.







KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ MEMUR ALIM ATAMA SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER

Adayların, İlk Atama Başvuru Formu’nu doldurarak, nüfus cüzdanı, öğrenim belgesi, EKPSS sonuç ve yerleştirme belgeleri, sağlık kurulu raporu, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı, fotoğraf ve mal bildirim formu gibi belgelerle başvurmaları gerekiyor

İstenen Belgeler Nelerdir?

1- Nüfus Cüzdanı: Aslını ve fotokopisini ibraz ediniz.

2- Öğrenim Belgesi: Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi gerekmektedir.

3- ÖSYM EKPSS Sonuç Belgesi

4- ÖSYM EKPSS Yerleştirme Belgesi

5- Sağlık Kurulu Raporu: "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak alınmış rapor gerekmektedir.

6- Askerlik Durum Belgesi: e-devlet üzerinden alınacak çıktı yeterli olup, askerlik görevini tamamlayanlar için Terhis Belgesi eklenmelidir.

7- Adli Sicil Belgesi: e-devlet üzerinden alınacak çıktı gerekmektedir.

8- Belgelik Fotoğraf: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun 6 adet fotoğraf temin edilmelidir.

9- Mal Bildirim Formu: Arkalı-önlü tek kağıda çıktı alınacak olup, form online olarak doldurulabilir.

10- SGK Hizmetlerini Gösterir Belge (varsa).

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ MEMUR ALIM SON BAŞVURU TARİHİ VE ADRES BİLGİLERİ

Başvurular, 4 Mart 2024 tarihine kadar, belirtilen adrese şahsen yapılmalıdır. E-devlet üzerinden alınacak belgelerin çıktıları kabul edilecektir.

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Karayolları Genel Müdürlüğü engelli memur alımı ne zaman? Son başvuru tarihi 4 Mart 2024.



EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre atama için hangi belgeler gerekiyor? İlk Atama Başvuru Formu, nüfus cüzdanı, öğrenim ve EKPSS belgeleri, sağlık raporu, askerlik ve adli sicil belgeleri, fotoğraf ve mal bildirim formu.