Kars'ta 'Zincirleme Kovalamaca': Kurtlar Tilkiyi, Köpekler Kurtları Kovaladı

Kars'ta 'zincirleme kovalamaca' güvenlik kameralarında

Tilki peşinde 2 kurt, bölgeyi koruyan sokak köpekleri müdahale etti

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yerleşim birimlerine kadar indi. Şehir merkezine yakın bir noktada yaşanan olay, mahalle sakinlerinin ve izleyenlerin dikkatini çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde aç kalan bir tilkinin mahalle aralarında yiyecek aradığı, kısa süre sonra tilkinin peşine 2 aç kurt takıldığı görülüyor.

Tilki can havliyle kaçarken, bölgedeki mahalle köpekleri durumu fark etti. Kendi bölgelerine giren kurtları gören köpek sürüsü, havlayarak ve koşarak kurtların üzerine doğru yöneldi.

Az önce tilkiyi yakalamaya çalışan kurtlar, köpeklerin beklenmedik müdahalesi karşısında şaşkınlık yaşayarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar izleyenler tarafından 'zincirleme kovalamaca' şeklinde değerlendirildi.

