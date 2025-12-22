DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,17%
ALTIN
6.073,22 -1,69%
BITCOIN
3.847.950,34 -1,86%

Kars'ta 'Zincirleme Kovalamaca': Kurtlar Tilkiyi, Köpekler Kurtları Kovaladı

Kars'ta açlık nedeniyle yerleşimlere inen yaban hayvanlarının yaşadığı 'zincirleme kovalamaca' güvenlik kameralarına yansıdı; tilki, 2 kurt ve sokak köpekleri arasında gerilim yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:25
Kars'ta 'Zincirleme Kovalamaca': Kurtlar Tilkiyi, Köpekler Kurtları Kovaladı

Kars'ta 'zincirleme kovalamaca' güvenlik kameralarında

Tilki peşinde 2 kurt, bölgeyi koruyan sokak köpekleri müdahale etti

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yerleşim birimlerine kadar indi. Şehir merkezine yakın bir noktada yaşanan olay, mahalle sakinlerinin ve izleyenlerin dikkatini çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde aç kalan bir tilkinin mahalle aralarında yiyecek aradığı, kısa süre sonra tilkinin peşine 2 aç kurt takıldığı görülüyor.

Tilki can havliyle kaçarken, bölgedeki mahalle köpekleri durumu fark etti. Kendi bölgelerine giren kurtları gören köpek sürüsü, havlayarak ve koşarak kurtların üzerine doğru yöneldi.

Az önce tilkiyi yakalamaya çalışan kurtlar, köpeklerin beklenmedik müdahalesi karşısında şaşkınlık yaşayarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar izleyenler tarafından 'zincirleme kovalamaca' şeklinde değerlendirildi.

KARS'TA DONDURUCU SOĞUKLARLA BİRLİKTE YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN YABAN HAYVANLARI YERLEŞİM...

KARS'TA DONDURUCU SOĞUKLARLA BİRLİKTE YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN YABAN HAYVANLARI YERLEŞİM YERLERİNE KADAR İNDİ. ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN BİR NOKTADA YAŞANAN VE 'ZİNCİRLEME KOVALAMACA' OLARAK ADLANDIRILAN O ANLAR, İZLEYENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ.

KARS'TA DONDURUCU SOĞUKLARLA BİRLİKTE YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN YABAN HAYVANLARI YERLEŞİM...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı Yeniden Başladı
2
Sivas'ta Doğa Gezisinde Kurt Ağzında Ördekle Görüntülendi
3
Tunceli, Kadına Yönelik Şiddette Ülkeye Örnek Oluyor
4
Palandöken'de Sezon Açıldı — Erzurum'da Kar Keyfi
5
Kars'ta 'Zincirleme Kovalamaca': Kurtlar Tilkiyi, Köpekler Kurtları Kovaladı
6
Elazığ'da Yıl Bitmeden Çifte Sevinç: Üreticinin İkiz Buzağı Mutluluğu
7
Çıldır Gölü'nde Buz Kütleleri Sahile Vurdu

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu