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Kaş Caz Festivali 23-25 Ağustos'ta Müzikseverleri Bekliyor

Antalya'nın 6. Kaş Caz Festivali, birbirinden ünlü sanatçılar ile 23-25 Ağustos'ta Kaş Marina'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:03
Kaş Caz Festivali 23-25 Ağustos'ta Müzikseverleri Bekliyor

6. Kaş Caz Festivali Tarihleri Belirlendi

Antalya'nın sevilen etkinliklerinden biri olan Kaş Caz Festivali, bu yıl 6. defa müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 23-25 Ağustos tarihleri arasında Kaş Marina'da gerçekleştirilecek.

Ünlü Sanatçılar Sahne Alacak

Festivalde; Kemal Akar, Gürol Ağırbaş, ve Birsen Tezer gibi Türkiye'nin önde gelen caz sanatçıları sahne alacak. Ayrıca, Deniz Mahir Kartal ve No Land gibi gruplar da etkinlikte yer alacak. Konserler, solo ve grup performanslarıyla zenginleştirilecek.

Özel Performanslar ve Açılış Konseri

Festivalin açılışını DJ Barthez yapacak. Ardından, 1970'li yılların funk ve soul melodilerini günümüzde yeniden yorumlayan Hey! Douglas, etkinliğin açılış grubu olarak sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Kapanış Konseri

Etkinliğin kapanışında ise caz severler, Fatih Erkoç ve Fatih Erkoç Quartet Jazz Project ile coşacaklar. Üç gün sürecek bu müzik şöleni, caz tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Bilet Bilgileri

Festival için günlük ve kombine bilet satışları Biletix üzerinden yapılmaktadır.

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