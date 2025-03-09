Kastamonu'da Saklı Cennet: Değirmendere Şelalesi

Kastamonu'nun Saklı Güzelliği: Değirmendere Şelalesi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan, yöre halkı tarafından bilinen Değirmendere Şelalesi, doğa severler için gerçek bir cennet niteliği taşıyor. İlçe merkezine yalnızca 15 kilometre uzaklıkta konumlanan bu büyüleyici şelale, ulaşım zorluğu nedeniyle pek fazla kişinin dikkatini çekmiyor.

Şelalenin Özellikleri

Dere Köyü Yörecek Mahallesi'nden gözlemlenebilen şelale, 20 metre yükseklikten etkileyici bir şekilde kayaların üzerine dökülüyor. Yeşilliklerin arasındaki bu muazzam manzara, dron tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Gizli Güzelliklerin Keşfi

Doğa fotoğrafçısı Kubilay Onurcan Çalık, AA muhabirine verdiği demeçte, şelaleyle ilgili ilk bilgileri yöre halkından aldığını belirtti. İlk ziyaretleri esnasında bu kadar görkemli bir şelalenin varlığını düşünemediklerini vurgulayan Çalık, "İlk etapta şelaleye gittiğimizde böyle bir yerin varlığına inanamadık," dedi. Şenpazar halkı ile Kastamonu'nun genelinin bu doğal güzellikten habersiz olduğunu ifade etti.

Dron Çekimi ve Görseller

Çalık, şelaleyi dronla görüntülediğini ve bölgenin sarp ve dik kayalıklardan oluştuğunu aktardı. Dronunun sinyalinin kesilmesine rağmen görüntülerin etkileyici olduğunu dile getiren Çalık, "Bu şelaleyi gördükten sonra muhteşem görüntüler elde ettik ve buna değdi," ifadesini kullandı.

Gelecek Umutları

Görüntüleri Şenpazar Kaymakamı Fatma Bilgin'e sunan Çalık, kaymakamın da görüntüleri beğendiğini belirtti. Çalık, "İnşallah önümüzdeki süreçte şelalemiz, Türkiye turizmine kazandırılır" dedi.

Tarihi ve Doğal Zenginlikler

Aşıklı köyü muhtarı Yüksel Erdoğan, şelalenin bulunduğu alanın daha önce bir değirmenle donatıldığını aktardı. Ancak, değirmenin zamanla yıkıldığını ve şu anda sadece enkaza ulaşıldığını anlattı. Erdoğan, "Eskiden patikalar açıktı, şimdi ise dikenler kapatmış durumda, yollar geçilmez hale geldi. Şelale kaynak suyuna sahip," dedi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yöre halkı tarafından bilinen Değirmendere Şelalesi, şehrin saklı güzellikleri arasında yer alıyor.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yöre halkı tarafından bilinen Değirmendere Şelalesi, şehrin saklı güzellikleri arasında yer alıyor.