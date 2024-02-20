Bist 100
9.344,97 1%
DOLAR
30,92 0,25%
EURO
33,46 0,52%
ALTIN
2.015,64 0,76%

Kaya gibi sertleşen havluları pamuk gibi yapan yıkama yöntemi! Ev hanımları bile bunu bilmiyor

Birçok ev hanımının önem verdiği şeylerden biri de havlunun yumuşak olmasıdır. Havlu yığınlarını kullanmak çok sıkıcı olabilir ve aynı zamanda çok çirkin görünebilir. Bu durumda sertleşen havluyu eski haline döndürmek ve havluyu daha yumuşak bir şekle sokmak için belirli yöntemlere başvurmanız gerekir. Bu yöntemleri düzenli olarak kullanarak havlularınızın daima yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz. Size sertleşen bir havluyu nasıl düzelteceğinizi göstereceğiz.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 22:45
Kaya gibi sertleşen havluları pamuk gibi yapan yıkama yöntemi! Ev hanımları bile bunu bilmiyor

Bir havlunun en çok aranan özelliklerinden biri yumuşak ve temiz olmasıdır. Sert ve sert havlular sadece ağrıya değil aynı zamanda şekil bozukluğuna da neden olan en yaygın durumlardan biridir. Bu noktada kürlenen mendilin yumuşak bir şekle sahip olması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşulların uygulanması havluyu daha yumuşak hale getirecektir. Sert havluları nasıl yumuşatacağımızı konuşmadan önce havluların neden sertleştiğini anlamak önemlidir. Havluları sertleştiren şey yumuşatıcıdır, ancak ölçtüğünüz andan itibaren güzel koktuğunu ve yumuşak olduğunu fark edersiniz. Havlularınızı temizlemek için kullandığınız yumuşatıcı, havlularınızın güzel kokmasını sağlayacak ancak ileride sertleşip sertleşmesine neden olacaktır. Zamanla kumaş yumuşatıcılarındaki bileşenler yağla birleşerek havlunun yüzeyinin lifli yapısını kaplayarak ona sert bir şekil verir. Havlularınızı yıkarken havluları yumuşatmak ve daha güzel kokmasını sağlamak için kullanılan yumuşatıcı yerine bu ürünü kullanın, bu ürün havlularınızın uzun süre yumuşak kalmasını sağlayacaktır. Sizi bu ürünün ve havlunun harika etkileriyle tanıştırmak istiyoruz.

Sertleşmiş bir havluyu pamuğa dönüştürün!

Kaya gibi sertleşen havluları pamuk gibi yapan yıkama yöntemi

Sert, şekilsiz havluları orijinal şekline döndürmenin en etkili yollarından biri hiç şüphesiz onları beyaz sirkeyle yıkamaktır. Kürlenmiş havluları yumuşak ve pamuğa benzer hale getirmek için havlularınızı yıkarken çamaşır makinenize beyaz sirke ekleyin. Beyaz sirke tüm havlulara yumuşak bir şekil verir. Beyaz sirke ile havlu yıkarken yapılacak ilk şey, sertleşen havluları çamaşır makinesine koymaktır.

Ancak çamaşır makinenizi aşırı doldurmamaya dikkat edin. Fazla doldurursanız çamaşır makineniz yorulacak ve ihtiyacınız olan yıkama performansını sağlayamayacaktır. Havlularınızda yine de yumuşatıcı veya beyaz sirke kullanabilirsiniz. Havlularınıza hoş bir koku vermek ve bu kokuyu evinize yaymak için yumuşatıcıyla beraber beyaz sirke kullanmayı deneyin. Sertleşen havluların en büyük sorunlarından biri de kesinlikle çamaşır makinesinin deterjan çekmecesinde kalan deterjan tozudur.

Toz deterjanlar havluların aşırı derecede sertleşmesine neden olabilir. Bu durumda çamaşır makinesinin içinde kalan deterjanın temizlenmesi çok önemlidir. Yıkama bölmesinde kalan deterjanı çıkarmak için deterjan bölmesine yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Bir bardak beyaz sirke eklemek, çamaşır makinenizin havlularınızı daha iyi temizlemesine yardımcı olacak ve aynı zamanda kopma sorunlarını da önleyecektir. Havlularınızı yıkarken kullandığınız suyun sıcaklığı da oldukça önemlidir. Mümkünse sıcaklığı 40 ila 60 derece arasında olan bir havlu seçin. Yüksek sıcaklıkların kullanılması havluların sertleşmesinin ana nedenlerinden biridir. Bu durumda havluların düzenli olarak beyaz sirke ile yıkanması sertleşme sorununu çözebilir. Ayrıca, beyaz sirkeyle yıkanan havlular, deterjanla yıkananlara göre çok daha temiz ve sağlıklı olacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Giysileri çöpten kurtaran tüyo! Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi siliyor

Giysileri çöpten kurtaran tüyo! Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi siliyor

Banka hesabı olanlara tek işleme 2 bin lira geri ödeme! Banka yeni kampanyayı patlattı

Banka hesabı olanlara tek işleme 2 bin lira geri ödeme! Banka yeni kampanyayı patlattı

Kimliğiyle başvuranlara günde 720 TL cep harçlığı! Öğrenciler, işsizler akın akın başvuruyor

Kimliğiyle başvuranlara günde 720 TL cep harçlığı! Öğrenciler, işsizler akın akın başvuruyor

İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaya gibi sertleşen havluları pamuk gibi yapan yıkama yöntemi! Ev hanımları bile bunu bilmiyor
2
Pırasa yemeğinden bıkanlara özel pırasalı börek tarifi! Hem yararlı hem de çok lezzetli
3
BİM'de Yudum ayçiçek yağı 171 TL, 5 kg pirinç 165 TL'ye düştü! Kapanın elinde kalacak indirim başlıyor
4
Giysileri çöpten kurtaran tüyo! Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi siliyor
5
BYD, lüks otomobil üreteceğini duyurdu! Bentley ve Rolls-Royce’a meydan okudu
6
Kızılay Memur Alım ilanı Açtı! KPSS Şartı Yok, Yüksek Maaş Var…
7
Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…

Kaya gibi sertleşen havluları pamuk gibi yapan yıkama yöntemi! Ev hanımları bile bunu bilmiyor

Kimliğiyle başvuranlara günde 720 TL cep harçlığı! Öğrenciler, işsizler akın akın başvuruyor

Bandırmaspor'da bomba ayrılık: Onur Göçmez görevini bıraktı

Süper Lig takımı Anderson Talisca'yı renklerine bağlıyor

Pırasa yemeğinden bıkanlara özel pırasalı börek tarifi! Hem yararlı hem de çok lezzetli

Real Madrid, Arda Güler'den sonunda bunu da istedi

BİM'de Yudum ayçiçek yağı 171 TL, 5 kg pirinç 165 TL'ye düştü! Kapanın elinde kalacak indirim başlıyor

Giysileri çöpten kurtaran tüyo! Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi siliyor

İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

BYD, lüks otomobil üreteceğini duyurdu! Bentley ve Rolls-Royce’a meydan okudu

Banka hesabı olanlara tek işleme 2 bin lira geri ödeme! Banka yeni kampanyayı patlattı

Kızılay Memur Alım ilanı Açtı! KPSS Şartı Yok, Yüksek Maaş Var…