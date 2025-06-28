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Kayseri'de 3 Yaşındaki Deniz için Balon Uçurma Etkinliği

Kayseri'de kanseri yenen 3 yaşındaki Deniz için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Talas Belediyesi etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 20:43
Kayseri'de 3 Yaşındaki Deniz için Balon Uçurma Etkinliği

Gökyüzüne Umut Gönderdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocukluk çağı kanserini (nöroblastom) yenen 3 yaşındaki Deniz Akçakoyunlu için anlam dolu bir balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Onkoloji Servisi’nde 2,5 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Deniz'e moral vermek amacıyla Talas Belediyesi tarafından bu etkinlik düzenlendi.

Rengarenk Balonlarla Neşe

Ali Dağı'ndaki sosyal tesiste düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kişi rengarenk balonlarıyla bir araya geldi. Şarkılar eşliğinde ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan katılımcıların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Etkinliğe katılanların arasındaki anne Süveyda Akçakoyunlu, zor ve yorucu bir süreci geride bıraktıklarını ifade ederek, "İki yılı aşkın süredir evladımın kanserle mücadelesini izledim. Şimdi mutluluk ve tebessüm dolu bir süreç diliyorum" dedi.

Teşekkür ve Umut Mesajı

Anne Akçakoyunlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Talas Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti. "Rengarenk balonlar Deniz'in şifası ve kanser tedavisi gören çocukların umudu için gökyüzünü süslesin. İyi ki geldiler, iyi ki umut oldular" ifadelerini kullandı.

Baba İsmail Akçakoyunlu da, evlatlarının çok zor bir süreç yaşadığını dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Başkan Yalçın'dan Destek Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu özel etkinliğin gerçekleştiğini belirtirken, minik Deniz'in hastalığı atlatmasına sevindiklerini kaydetti. Yalçın, çocukların ve ailelerin bu tür güzel etkinliklerde buluşmasını temenni ederken, kanser hastalarının tedavisinde gayret gösteren sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.

Etkinlik sonunda, aileleriyle katılan çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi. Umut dolu bu etkinlik, Deniz'in ve tüm çocukların hayatında unutulmaz anılar bıraktı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde çocukluk çağı kanserini (nöroblastom) yenen 3 yaşındaki Deniz...

Kayseri'nin Talas ilçesinde çocukluk çağı kanserini (nöroblastom) yenen 3 yaşındaki Deniz Akçakoyunlu için balon uçurma etkinliği yapıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde çocukluk çağı kanserini (nöroblastom) yenen 3 yaşındaki Deniz...

Kayseri'nin Talas ilçesinde çocukluk çağı kanserini (nöroblastom) yenen 3 yaşındaki Deniz Akçakoyunlu için balon uçurma etkinliği yapıldı.

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