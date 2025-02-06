Kayseri'de Kar Tatili Coşkusu: Çocuklar Kızakla Kaydı

Kayseri'de Kar Tatilinin Keyfi

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilmesi, çocukları dışarı çıkararak eğlenceye yönlendirdi. Özellikle Talas ilçesindeki eğimli arazideki Rıfat Yıldırım Parkı, çocukların favori kayma mekânı haline geldi.

Talas’ta Kızak Keyfi

Karla kaplanan Talas, çocukların neşesiyle dolup taştı. Kızaklarla kayarak vakit geçiren minikler, büyük bir coşkuyla kaymanın tadını çıkardı. Aileleri de zaman zaman çocuklarına eşlik ederek bu mutlu anlarına ortak oldu.

Çocukların Görüşleri

Kızakla kayan çocuklardan Eymen Alp Bahadır, "Okullar tatil olunca burada zaman geçirdim. Kızakla kaymayı çok seviyorum, burada çok eğleniyorum ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum." dedi.

Bir diğer çocuk İsmail Akın Türkmen ise bazı yerlerde çamur olmasına rağmen kaymanın eğlenceli olduğunu, bu tatilin keyfini çıkarabildiğini ifade etti.

Kayseri'de kar yağışı ve tatil havası, çocukların yüzlerindeki gülümsemeyle birleşince adeta bir festivale dönüştü.

Kayseri'de kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, Talas ilçesindeki eğimli arazide kızakla kaydı.

Kayseri'de kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, Talas ilçesindeki eğimli arazide kızakla kaydı.