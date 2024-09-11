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Kayseri'de Karavanda Yaşam: Kuaförlük ve Aile Hayatı

Kayseri'de Kemal ve Dilek Kılıçlı çifti, karavana dönüştürdükleri otobüste hem yaşıyor hem de kuaförlük yapıyorlar.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:58
Kayseri'de Karavanda Yaşam: Kuaförlük ve Aile Hayatı

Kayseri'de Karavan Dönüşümü: Aile ve İş

Kayseri'de yaşayan Kemal ve Dilek Kılıçlı çifti, otobüsü karavana dönüştürerek hem yaşam alanı hem de iş yeri olarak kullanıyor. Çocukluk hayali olan karavanda yaşama isteğini gerçekleştiren Kemal Kılıçlı, bankacılıktan emekli olduktan sonra eşi Dilek ile birlikte kuaförlük yapmaya başladı.

Gezen Kuaförlük Deneyimi

Talas ilçesinde bir dükkanda kuaförlük yapan çift, artık sabit bir yaşam tarzı yerine otobüslerini karavana çevirerek geziyorlar. Kemal Kılıçlı, "Bizim her yer evimiz, her yer iş yerimiz. İstediğimiz yere gidebiliyoruz." diyerek bu yaşam tarzının getirdiği esnekliği vurguladı.

Dilek Kılıçlı'nın İkili Hayatı

Dilek Kılıçlı ise 25 yıllık kuaförlük deneyimini karavan ortamında sürdürerek yeni bir soluk kazandıklarını belirtti. Dilek, "Kuaförbüs adını verdiğimiz karavanımızda, müşterilerimize birçok kuaförlük hizmetini sunabiliyoruz. Çok büyük bir değişim oldu. Özgür hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Farklı Bir Müşteri Deneyimi

Müşterilerden Burcu Çağal, karavanda kuaförlük hizmeti almanın farklı bir deneyim sunduğunu ifade etti. Bu yeni yaşam tarzı ve iş modeli, Kılıçlı ailesine hem hobi hem de meslek olarak büyük bir keyif veriyor.

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