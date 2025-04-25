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Kayseri'de Kırsaldaki İlkokul Öğrencilerine Eğlenceli Etkinlik

Kayseri'deki ilkokul öğrencileri, mesleki ve teknik lise öğrencileriyle eğlenceli aktivitelerde buluştu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 16:52
Kayseri'de Kırsaldaki İlkokul Öğrencilerine Eğlenceli Etkinlik

Kayseri'den Sosyal Sorumluluk Projesi

Kayseri'de Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine yönelik muhteşem bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik Detayları

Bu etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında gerçekleşti. Üç okulun katılımıyla Akin İlkokulu'nda yapılan etkinlikte, lise öğrencileri çocuklar için çeşitli aktiviteler organize etti.

Eğlenceli Aktiviteler

Lisenin farklı bölümlerinde eğitim gören kız öğrenciler, çocuklara saç bakımı yaparak, hazırladıkları animasyon gösterileri ve yarışmalarla unutulmaz anlar yaşattı. Program sırasında okul bahçesinde yapılan hamburgerler ve ebru sanatı etkinliği çocukları oldukça mutlu etti. Ayrıca, ilkokul öğrencileri için düzenlenen temsili doğum günü pastası da etkinliğe renk kattı.

Koordinatör Öğretmenin Görüşleri

Projenin koordinatör öğretmeni Fuat Aydın, sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve bunun kendilerini ne kadar mutlu ettiğini dile getirdi. Ayrıca, ilkokul öğrencilerine hediyeler hazırlandığını vurguladı ve şöyle konuştu:

"Proje kapsamında çocuklarımıza ayrı ayrı hediye yaparak çanta hazırladık. Okul müdürümüze 'Neye ihtiyacınız var?' diye sorduğumda 'Hamburger yemeyen çocuklarımız var' demişti. Anlamlı bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Çok mutlu olduğumuzu ifade edebilirim."

Çocukların Düşünceleri

Etkinliğe katılan ilkokul öğrencilerinden Hiranur Yılmaz, ablalarıyla oynayarak çok eğlendiğini belirtirken, Fikret Akkuş ise ebru sanatı yapmanın ne kadar keyifli olduğunu ifade etti: "Burada güzel vakit geçiriyoruz. Mutluyuz. Hamburger de yiyeceğiz. Tekrar gelmelerini isterim."

Milli Eğitim Müdürünün Katılımı

Programa katılan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, etkinlik sırasında öğrencilerle sohbet ederek hediyelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Kayseri'de Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim...

Kayseri'de Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Programa katılan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek de öğrencilerle sohbet ederek, hediyelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Kayseri'de Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim...

Kayseri'de Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Programa katılan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek de öğrencilerle sohbet ederek, hediyelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

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