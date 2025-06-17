Kayseri'de Motosiklet Grubu Uyuşturucuyla Mücadele İçin Sokaklarda Tur Attı

Kayseri'de, 150 kişiden oluşan motosiklet grubu, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla sokaklarda kortej düzenledi. Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinlikte, motosikletçiler Talas Paraşüt Alanı'nda bir araya geldi ve polis eskortu eşliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kadar sürüş yaptı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Salih Mert Uysal, "Uyuşturucuya hayır" demek için toplandıklarını ifade etti. Uysal, gençlerle birlikte yola çıktıklarını belirterek, toplumun herkesin birbirine sahip çıkması gerektiğine dair bir mesaj verdiler.

Uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çeken Uysal, "Bugün sadece motorlarımızı değil, vicdanlarımızı da harekete geçiriyoruz. Bugün yollar bizim ama mesaj tüm topluma. Bugün buradayız çünkü 'Uyuşturucuya hayır.' diyoruz. Uyuşturucu, gençliğimizi hedef alan, hayalleri karartan sessiz düşmandır" şeklinde konuştu.

Kayseri'de 150 kişiden oluşan motosiklet grubu, uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çekmek için kortej halinde sokaklarda turladı. Talas Paraşüt Alanı'nda bir araya gelen 150 motosikletli, polis eskortu eşliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesine kadar sürüş gerçekleştirdi.

Kayseri'de 150 kişiden oluşan motosiklet grubu, uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çekmek için kortej halinde sokaklarda turladı. Talas Paraşüt Alanı'nda bir araya gelen 150 motosikletli, polis eskortu eşliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesine kadar sürüş gerçekleştirdi.