Kayseri'de Taş Ustası Mimar Sinan'ı Kardan Heykelle Yaşatıyor

Kayseri'deki tarihi Hunat Hatun Medresesi'nde, taş oyma ustası Ali Akargöl tarafından Mimar Sinan'ın kardan heykeli yapıldı. Medresenin bahçesine yerleştirilen kardan heykel, ziyaretçileri karşılayarak büyük ilgi topluyor.

Akargöl, medresedeki küçük atölyesinde, Kültepe Ören Yeri'nden çıkan tabletlerin replikalarını da yapıyor. AA muhabirine konuşan Akargöl, son günlerde yoğun kar yağışının etkisiyle medresenin avlusunun tamamen karla kaplandığını belirtti. Daha önce de kardan heykeller yaptığını hatırlatan sanatçı, bu projeyi gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

“Güzel kar yağdı. Medresemizi ön plana çıkarmak ve içimdeki enerjiyi atabilmek için Mimar Sinan'ı kardan heykelini çalıştım” diyen Akargöl, kardan adam yapımının iki gün sürdüğünü ve bu süreçte dışarıdan yumuşak kar getirdiklerini anlattı.

Medresedeki diğer esnafın da projeye destek verdiğini söyleyen Akargöl, "Mimar Sinan bize yabancı bir sima değil. İnsanların hoşuna gitti. Fotoğraf çektiriyorlar ve bizim de hoşumuza gidiyor" dedi.

Heykelin yanından geçen Sema Yazgı ise, medreseyi gezerken kardan heykeli görünce şaşırdığını belirtti. Mimar Sinan'ın kardan heykeli, Kayseri'nin tarihi ve kültürel dokusunu gözler önüne seriyor.

Taş oyma sanatçısı Ali Akargöl, Kayseri'deki tarihi Hunat Hatun Medresesinin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı.

Taş oyma sanatçısı Ali Akargöl, Kayseri'deki tarihi Hunat Hatun Medresesinin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı.