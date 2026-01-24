Kayseri'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Kayseri'de yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu; görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düşerek sürücüler yolda güçlük yaşadı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 08:36
Kayseri'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Kayseri'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu. Soğuk havalar kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Görüş Mesafesi ve Sürücülerin Durumu

Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştü. Bu durum, yollarda ilerlemekte olan sürücüler için önemli güçlükler oluşturdu.

Şehrin yüksek bölgelerinde etkili olan sis, ulaşımı zorlaştırdı ve sürücülerin dikkatini artırmasını gerektirdi.

HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞTÜĞÜ KAYSERİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU.

HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞTÜĞÜ KAYSERİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU.

HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞTÜĞÜ KAYSERİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tercan'da Pazar Boş Kaldı: Aşırı Soğuk Etkisi
2
Bartın Akçamescit Hayvan Pazarı 25 Ocak'ta Yeniden Açılıyor
3
Kayseri'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
4
Antalya'da sağanak yolları göle döndürdü: Araçlar mahsur kaldı
5
Elazığ Çaydaçıra Kavşağı'nda Bembeyaz Kar Manzarası
6
Kaymakam Çakır Nusaybin'de Karla Mücadeleyi Yerinde Denetledi
7
Ağrı’da Kar ve Fırtınada Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları