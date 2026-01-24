Kayseri'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu. Soğuk havalar kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Görüş Mesafesi ve Sürücülerin Durumu
Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştü. Bu durum, yollarda ilerlemekte olan sürücüler için önemli güçlükler oluşturdu.
Şehrin yüksek bölgelerinde etkili olan sis, ulaşımı zorlaştırdı ve sürücülerin dikkatini artırmasını gerektirdi.
