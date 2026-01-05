Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş Toprağa Verildi

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Taş'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar arasında önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kayseri kamuoyunda ve sivil toplum çevrelerinde tanınan bir isim olan Ahmet Taş'ın vefatı, kentte derin üzüntüye yol açtı.

