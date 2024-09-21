Kazakistan'da 3000 Yıllık Altın Eserler Sergileniyor

Kazakistan'da Tarihin Derinliklerinden Altın Eserler

Kazakistan'ın doğusunda bulunan Altay Dağları bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan yaklaşık 3 bin yıllık altın eserler, başkent Astana'daki Kazakistan Milli Müzesi'nde sergileniyor.

Ulu Dala Altındarı Sergisi

Serginin teması "Ulu Dala Altındarı (Büyük Bozkır Altınları)" olarak belirlendi ve buradaki eserler, çoğunlukla Sakalar (İskitler) ve Batı Göktürk Kağanlığı dönemlerine ait 2 bin 500’e yakın tarihi eseri içeriyor. Prof. Dr. Zeynolla Samaşev'in Değerlendirmesi

Ünlü Kazak arkeolog Prof. Dr. Zeynolla Samaşev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki eserlerin en eskisinin 3 bin yıl, en yenisinin ise 1000 yıl önce altından yapıldığını belirtti. "Eserler, altın üretimi ve tekniğinin bu topraklarda en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor." dedi.

Sakalar Döneminin İnançları

Samaşev, sergilenen eserlerin Doğu Kazakistan'daki Sakalara ait mezar ve kurganlardan bulunduğunu ifade ederek, "Sakalar döneminde yaşamını yitiren hükümdar ve önemli kişilerin, yanlarına değerli eşyalarını ve hatta atlarını gömüldüğü biliniyor. Bu, öbür dünyaya olan inançlarının bir göstergesidir." şeklinde konuştu. Batı Göktürk Kağanlığı Eserleri

Ayrıca, Batı Göktürk Kağanlığı dönemine ait kazı çalışmalarından elde edilen altın eserlerin de sergide yer aldığını belirten Samaşev, bu süreçte 8 yılda 28 bin paha biçilemez eser bulunduğunu bildirdi.

Sergi Ziyaretçilerini Bekliyor

Sergi, 20 Ekim tarihine kadar açık kalacak. Kazakistan hükümetinin 2016'dan beri yürüttüğü kazı çalışmalarının bir parçası olan bu sergi, tarih tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Astana’da bulunan Kazakistan Milli Müzesi’nde “Ulu Dala Altındarı” (Büyük Bozkır Altınları) konulu sergi ziyaretçilere açıldı. Sergide, ülkenin doğusundaki Altay Dağları bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Sakalar (İskitler) Dönemi'ne ait yaklaşık 3 bin yıllık altın eserler bulunuyor.

Astana’da bulunan Kazakistan Milli Müzesi’nde “Ulu Dala Altındarı” (Büyük Bozkır Altınları) konulu sergi ziyaretçilere açıldı. Sergide, ülkenin doğusundaki Altay Dağları bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Sakalar (İskitler) Dönemi'ne ait yaklaşık 3 bin yıllık altın eserler bulunuyor.

Astana’da bulunan Kazakistan Milli Müzesi’nde “Ulu Dala Altındarı” (Büyük Bozkır Altınları) konulu sergi ziyaretçilere açıldı. Sergide, ülkenin doğusundaki Altay Dağları bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Sakalar (İskitler) Dönemi'ne ait yaklaşık 3 bin yıllık altın eserler bulunuyor.

Astana’da bulunan Kazakistan Milli Müzesi’nde “Ulu Dala Altındarı” (Büyük Bozkır Altınları) konulu sergi ziyaretçilere açıldı. Sergide, ülkenin doğusundaki Altay Dağları bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Sakalar (İskitler) Dönemi'ne ait yaklaşık 3 bin yıllık altın eserler bulunuyor.

Astana’da bulunan Kazakistan Milli Müzesi’nde “Ulu Dala Altındarı” (Büyük Bozkır Altınları) konulu sergi ziyaretçilere açıldı. Sergide, ülkenin doğusundaki Altay Dağları bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Sakalar (İskitler) Dönemi'ne ait yaklaşık 3 bin yıllık altın eserler bulunuyor.