Keçiören Belediyesi personel alımı başlattı! KPSS şartsız, iki kadroya 170 personel alınacak

Keçiören Belediyesi 170 Personel Alımı İlanı

Ankara Keçiören Belediyesi, personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. KPSS şartı aranmaksızın toplamda 170 beden işçisi alımı gerçekleştirilecektir. Bu alımlar, Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gıda Tüketim Malları Pazarlama Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde yapılacaktır. İşte bu ilan hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar:





KEÇİÖREN BELEDİYESİ 170 PERSONEL ALIMI YAPMIŞ

Alım Detayları:

1. Pozisyon ve Sayı:

- Toplamda 170 beden işçisi alınacaktır.

- Bu alımlardan 130'u KPSS şartı olmaksızın yapılacaktır.

2. Çalışma Alanı:

- İşe alınacak beden işçileri, Keçiören Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev alacaklardır. Bu birimler arasında park ve bahçe düzenlemeleri, temizlik işleri, inşaat alanları ve çeşitli belediye hizmetleri yer alabilir.

3. Başvuru Şartları:

- Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

- 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını geçmemiş olmak.

- Sağlık durumunun beden işçiliği yapmaya uygun olması.

- En az ilkokul mezunu olmak.

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf olmak.

4. Başvuru Süreci:

- Başvurular, Keçiören Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

- Başvuru sırasında adaylardan, kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi, adli sicil kaydı, sağlık raporu ve askerlik durum belgesi istenecektir.

- Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda uygun görülen adaylar, mülakat için çağrılacaktır.

5. İşe Alım Süreci:

- Başvurular değerlendirildikten sonra, uygun bulunan adaylar mülakata davet edilecektir.

- Mülakat aşamasında adayların fiziksel yeterlilikleri, iş tecrübesi ve genel uyumu değerlendirilecektir.

- Mülakatı geçen adaylar, işe alım sürecinin son aşaması olan sağlık kontrolünden geçirilecektir.

6. Çalışma Koşulları:

- İşe alınan beden işçileri, Keçiören Belediyesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışacaklardır.

- Çalışma saatleri, belediyenin çalışma düzenine göre belirlenir ve fazla mesai gerektiğinde ek ücret ödenir.

- Çalışanlar, belediyenin sunduğu sosyal haklardan ve yan haklardan faydalanacaklardır.

Özet ve Değerlendirme:

Keçiören Belediyesi'nin 170 beden işçisi alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. KPSS şartı olmadan yapılacak olan bu alımlar, geniş bir aday kitlesine hitap etmektedir. Bu ilan, özellikle fiziksel işlerde çalışmak isteyenler için cazip bir fırsat oluşturmaktadır. Başvuruların online olarak yapılması, adayların sürece kolaylıkla dahil olmasını sağlamaktadır.

Adayların, başvuru sırasında gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları ve mülakat aşamasında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri önemlidir. Belediyenin belirlediği şartları taşıyan adaylar, işe alım sürecinin ardından Keçiören Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev alacaklardır.

Bu alım ilanı, Keçiören Belediyesi'nin hizmet kalitesini artırmayı ve işsizlikle mücadelede destek olmayı amaçlamaktadır. Belediye, yeni personelleri ile birlikte hem mevcut hizmetlerin kalitesini artırmayı hem de yeni projelerde daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmayı hedeflemektedir.

Sonuç olarak, Keçiören Belediyesi'nin 170 beden işçisi alımı, iş arayanlar için değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Adayların belirtilen şartları ve başvuru sürecini dikkatlice takip etmeleri, işe alım sürecinde başarılı olmalarına yardımcı olacaktır. Bu ilan, Keçiören Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında iş gücüne yeni katılımlar sağlayarak, hem belediye hizmetlerini geliştirmeyi hem de bölgedeki işsizlik oranını düşürmeyi hedeflemektedir.

Keçiören Belediyesi 170 Personel Alımı İlanı

Ankara Keçiören Belediyesi, personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. Bu kapsamda, 130 beden işçisi ve 40 ağır vasıta şoförü olmak üzere toplam 170 kişilik kontenjan açıldı. İşte bu ilan hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar:

Pozisyon ve Kontenjan Bilgileri:

1. Meslek Adı ve Açık İş Sayısı:

- 130 Beden İşçisi (Genel)

- 40 Ağır Vasıta Şoförü

- Toplam: 170 pozisyon

2. Niteliği:

- Pozisyonlar geçici veya daimi olarak belirlenmiştir.

3. Çalışma Adresi:

- Keçiören Belediyesi'nin mülki sınırları içinde çeşitli görevlerde bulunulacaktır.

4. Çalışma Süresi:

- Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiştir.

5. Çalışma Şartları:

- Çalışma saatleri, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Başvuru Şartları:

1. Genel Şartlar:

- Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Görevin gerektirdiği sağlık şartlarını taşımak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

- Ankara ili Keçiören ilçesinde ikamet etmek.

2. Özel Başvuru Şartları:

- En az ilköğretim mezunu olmak.

- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

- Vardiyalı olarak Keçiören ilçesi içinde ve dış mekanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.

**Başvuru Süreci:**

1. **Başvuruların Yapılacağı Yerler:**

- Başvurular, elektronik ortamda İŞKUR hizmet noktalarından yapılabilir.

- Alternatif olarak, Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisine başvurular doğrudan teslim edilebilir.

2. **Gerekli Belgeler:**

- Kimlik fotokopisi

- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi

- Adli sicil kaydı

- Sağlık raporu

- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

İşe Alım Süreci:

1. Değerlendirme ve Mülakat:

- Başvurular değerlendirildikten sonra uygun görülen adaylar mülakata davet edilecektir.

- Mülakat aşamasında adayların fiziksel yeterlilikleri, iş tecrübesi ve genel uyumu değerlendirilecektir.

- Mülakatı geçen adaylar, sağlık kontrolünden geçirilecektir.

2. İş Başlangıcı:

- İşe alım sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, Keçiören Belediyesi'nin belirlediği birimlerde görevlerine başlayacaklardır.

Özet ve Değerlendirme:

Keçiören Belediyesi'nin 170 kişilik personel alımı ilanı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Özellikle KPSS şartı aranmaksızın yapılan bu alımlar, geniş bir aday kitlesine hitap etmektedir. Beden işçisi ve ağır vasıta şoförü pozisyonları için belirlenen şartlar, ilköğretim mezunu olan ve fiziksel olarak uygun adaylar için cazip bir iş imkanı sunmaktadır.

Adayların, başvuru sürecinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları ve mülakat aşamasında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri önemlidir. Başvuruların elektronik ortamda ve doğrudan yapılabilmesi, sürece katılımı kolaylaştırmaktadır.

Bu alım ilanı, Keçiören Belediyesi'nin hizmet kalitesini artırmayı ve işsizlikle mücadelede destek olmayı amaçlamaktadır. Belediye, yeni personelleri ile birlikte mevcut hizmetlerin kalitesini artırmayı ve yeni projelerde daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmayı hedeflemektedir.

Sonuç olarak, Keçiören Belediyesi'nin 170 kişilik personel alımı ilanı, iş arayanlar için değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Adayların belirtilen şartlara dikkat ederek başvurularını tamamlamaları, işe alım sürecinde başarılı olmalarına yardımcı olacaktır. Bu ilan, Keçiören Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında iş gücüne yeni katılımlar sağlayarak, hem belediye hizmetlerini geliştirmeyi hem de bölgedeki işsizlik oranını düşürmeyi hedeflemektedir.

Keçiören Belediyesi 170 Personel Alımı İlanı

Ankara Keçiören Belediyesi, 170 kişilik personel alımı ilanını duyurdu. Bu kapsamda, 130 beden işçisi ve 40 ağır vasıta şoförü pozisyonlarına alım yapılacaktır. İşte bu ilan hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar ve başvuru süreci:

Pozisyon ve Kontenjan Bilgileri:

1. Meslek Adı ve Açık İş Sayısı:

- 130 Beden İşçisi (Genel)

- 40 Ağır Vasıta Şoförü

- Toplam: 170 pozisyon

2. Niteliği:

- Pozisyonlar geçici veya daimi olarak belirlenmiştir.

3. Çalışma Adresi:

- Keçiören Belediyesi'nin mülki sınırları içinde çeşitli görevlerde bulunulacaktır.

4. Çalışma Süresi:

- Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiştir.

5. Çalışma Şartları:

- Çalışma saatleri, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Başvuru Şartları:

1. Genel Şartlar:

- Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Görevin gerektirdiği sağlık şartlarını taşımak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

- Ankara ili Keçiören ilçesinde ikamet etmek.

2. Özel Başvuru Şartları:

- En az ilköğretim mezunu olmak.

- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

- Vardiyalı olarak Keçiören ilçesi içinde ve dış mekanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Başvuru Süreci:

1. Başvuru Tarihleri:

- Başvurular 5 Temmuz 2024 tarihinde başlamış olup, en geç 9 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılmalıdır.

2. Başvuruların Yapılacağı Yerler:

- Başvurular, sadece şahsen istenen belgelerle yapılacaktır. Elektronik ortamda başvuru kabul edilmemektedir.

3. Gerekli Belgeler:

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Diploma aslı ve fotokopisi

- Adli sicil kaydı (Resmi ve Diğer olarak alınacak)

- Askerlik ile ilgili ilişik gösterir diğer belge (erkek adaylar için)

şe Alım Süreci:

1. Değerlendirme ve Mülakat:

- Başvurular değerlendirildikten sonra uygun görülen adaylar mülakata davet edilecektir.

- Mülakat aşamasında adayların fiziksel yeterlilikleri, iş tecrübesi ve genel uyumu değerlendirilecektir.

- Mülakatı geçen adaylar, sağlık kontrolünden geçirilecektir.

2. İş Başlangıcı:

- İşe alım sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, Keçiören Belediyesi'nin belirlediği birimlerde görevlerine başlayacaklardır.

Özet ve Değerlendirme:

Keçiören Belediyesi'nin 170 kişilik personel alımı ilanı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Özellikle KPSS şartı aranmaksızın yapılan bu alımlar, geniş bir aday kitlesine hitap etmektedir. Beden işçisi ve ağır vasıta şoförü pozisyonları için belirlenen şartlar, ilköğretim mezunu olan ve fiziksel olarak uygun adaylar için cazip bir iş imkanı sunmaktadır.

Başvuruların şahsen yapılması gerekliliği, adayların başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim etmelerini önemli kılmaktadır. Başvuru tarihleri arasında gerekli belgelerle başvuru yaparak sürece katılmak mümkündür.

**Sonuç olarak, Keçiören Belediyesi'nin 170 kişilik personel alımı ilanı, iş arayanlar için değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Adayların belirtilen şartlara dikkat ederek başvurularını tamamlamaları, işe alım sürecinde başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.** Bu ilan, Keçiören Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında iş gücüne yeni katılımlar sağlayarak, hem belediye hizmetlerini geliştirmeyi hem de bölgedeki işsizlik oranını düşürmeyi hedeflemektedir.

Adayların başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve gerekli belgeleri zamanında teslim etmeleri önemlidir. Bu şekilde, Keçiören Belediyesi'nin sunduğu bu iş fırsatından en iyi şekilde yararlanabilirler.