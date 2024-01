Kediniz gece uyumuyor, erkenden uyandırıyorsa bir de bu yöntemi deneyin!

Uyku düzeni bozulan kedi sahipleri, kedilerinin gece uyumasına yardımcı olmak için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemler kedinizin gece uyumasına yardımcı olacak ve sizin uyanmanızı engelleyecektir. Geceleri kedinizin miyavlama sesi ile uyanmak istemiyorsanız bu yöntemlere bir göz atın. Detaylar haberimizde...







KEDİNİZ GECELERİ UYUTMUYORSA!

Kedi sahiplerinin en yaygın şikayetlerinden biri, kedilerinin gece uyumasına izin vermemesi veya sabah çok erken uyanmasıdır.

Aslında bu kolaylıkla kontrol edilebilecek bir alışkanlıktır. Kediniz de vahşi akrabaları gibi gececiyse ve geceleri uyumuyorsa aşağıdaki önerileri uygulayın.

Kediniz için yatak odasının dışında sıcak ve rahat bir yatak sağlayın.

Kedinizin oyun oynamak için sizi uyandırmaması için geceleri yatak odanızın kapısını kapatın. Kedinizin gün içinde çok fazla uyumasına izin vermeyin. Günlük aktivitelerinizi artırın. Birlikte oyunlar oynayın, tırmanabilmesi ve enerji harcayabilmesi için tırmanma ekipmanı kurun veya sırayla oyuncakları kullanın. Bunun için oyuncakları gruplara ayırın ve bir grubun oyuncaklarını meydandayken çıkarın. Bu sayede çocuğunuz oyuncaktan sıkılmayacak ve onunla oynamaktan vazgeçmeyecektir.

Yatmadan önce kedinizle biraz oynayın. Yorgun olduğundan ve uykuya ihtiyacı olduğundan emin olun.

Sabah uyanır uyanmaz kedinizi beslemekten kaçının. Bu onun için bir ödül gibidir ve ertesi sabah sizi daha da erken uyandıracak ve ödülün değerini bir kez daha takdir edecektir. Bu nedenle uyandıktan sonra beslenmeden önce bir süre bekleyin. Kedinizin sabahları yemek yemeniz için sizi uyandırma alışkanlığı varsa, onu gün boyunca küçük öğünlerle, günün en büyük öğününü ise akşam yatmadan önce besleyin. Gün içerisinde evden uzakta çalışıyorsanız, zaman ayarlı bir yemlik kullanın veya besleyiciyi başka bir yere saklayın. Kedinizin mamayla oynayabilmesi ve zamanla mama parçalarını çıkarabilmesi için delikli bir kâse de kullanabilirsiniz.

Kediniz gece yüksek sesle miyavlıyor ve sizi uyandırıyorsa kedinizi susturacak adımlar atarak bunu önleyebilirsiniz. Bunu yapmak için içi birkaç çakıl taşı veya bozuk parayla dolu bir teneke kutuyu veya saç kurutma makinesi veya elektrikli süpürge gibi ses çıkaran bir cihazı kullanabilirsiniz. Gürültü yaparsanız kediniz susacak ve bir süre sonra kediniz gürültüden korkacak ve gece yarısı sizi uyandırmak için çığlık atmayı bırakacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, kedinizin kendisinden daha fazla ses çıkaranın siz olduğunuzun farkına varmamasıdır. Bu yüzden bağırmak yerine fark edilmeden ses çıkaran bir şey kullanın.

Eğer sabırlıysanız, çözümlerden biri kedinizin gürültülü davranışlarını görmezden gelmektir. Bu çok zor olabilir ama bir süre sonra kedinizin çıkardığı seslere tepki vermediğiniz takdirde artık sizi uyandırmayacağını fark edeceksiniz.

Kedinizin uyanma alışkanlıkları çok şiddetliyse ve düzeltilemiyorsa mutlaka veteriner hekiminize danışın. Tıbbi tedavi, kedinizin uyku sistemini yeniden düzenleyebilir ve daha konforlu hale getirebilir.

KAHRAMAN JOSH SAHİBİNİ YANGINDAN KURTARDI

Airedale terrier cinsi Josh, sahibi Özcan Öney ile neredeyse her gün yürüyüşe çıkıyordu. Ev sahibi akşam eve döndüğünde televizyon karşısında uyuyakaldı. Josh onu kanepeden sürükledikten sonra gözlerini açtığında evin zifiri karanlık olduğunu ve her yerde duman olduğunu görür. Öney, yangını söndürmek için kendi yangın söndürücüsünü kullandı ancak yangın kahve makinesinde başlayıp dolaba sıçradı. Josh o sırada sahibinin yanındaydı. Özcan Öney ve eşi, hayatlarını kurtardığı için Josh'a teşekkür ediyor. Cesaretinden dolayı ona madalya verdiler.

Josh, tüm vücudunu kaplayan kıvırcık kürküyle kahverengi bir koyuna benziyor. Onu gördüğümde ona sarılmak isteme hissine karşı koymak zor. Bu nedenle sahibi Özcan Öney, ``Josh'la yürürken tek sorun kadınların tacizine uğramak oluyor.'' diyor.

Beşiktaşlı 62 yaşındaki bilgisayar şirketi sahibi Öney, 35 yıldır köpek sahibi ve onlar hakkında çok şey biliyor. On bir yıl önce Airedale terrier cinsi Josh'u evlat edindi. O ve eşi Ümran Hanım, Etiler’deki mülklerinin bahçeli evlerinde Josh’a bakmanın keyfini çıkarıyor. Josh Airedale ortalamadan biraz daha büyük bir köpektir, 38 kg ağırlığında ve 62 cm boyundadır. Öney'in bu cins hakkında zengin bir bilgisi var. "Airedale her zaman şu şekilde tanımlanacak: diğer köpeklerin yaptığı her şeyi yapabilen çok özel bir köpek. Hırslı, savaşçı, inatçı ve çetin bir yarış. Çok güçlüdürler ve bekçi köpeği olarak kullanılırlar. Bir şey söylediğinizi duyuyor ama bunu yalnızca canı istediğinde yapıyor. Bu nedenle sahibinin köpek bakımı konusunda geniş deneyime sahip olması gerekir. İlk kez köpek sahipleneceklere kesinlikle önerilmez. Bir beyefendi gibi davranılmak istiyor. Tüyü dökülmüyor ama çok hareketli, dolayısıyla yaşadığı evin bir bahçeye ihtiyacı var."

Öney, aynı cinsten 5,5 yaşındaki diğer köpeği Pasha'yı 3 ay önce bağırsak rahatsızlığı sonucu kaybetmiş. Şimdi, 10 gün yoğun bakımda kalan ama yine de hastalığı yenemeyen Pasha'nın torununu severek anıyor onu. Bir arkadaşının baktığı 1 yaşındaki torun Airedale'i ayda birkaç kez görmeye gidiyor.