Kemaliye'de Karla Mücadele Aralıksız: Başkan Erdem Atmaca'dan Uyarı

Kemaliye'de Belediye ekipleri karla mücadeleyi günün ilk ışıklarıyla aralıksız sürdürüyor. Başkan Erdem Atmaca, vatandaşları dikkatli olmaya ve zincirsiz yola çıkmamaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:08
Kemaliye'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Belediye ekipleri günün ilk ışıklarıyla sahada

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçede etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmalarını günün ilk ışıklarıyla aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Atmaca, olası buzlanmalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek, mümkün olmadıkça kısa mesafelerde araç kullanılmamasını, zorunlu hallerde ise zincirsiz yola çıkılmamasını istedi.

Kemaliye’nin güvenliği için belediye ekiplerinin sahada görev başında olduğunu belirten Atmaca, karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

