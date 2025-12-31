Kemaliye'de Karla Mücadele Aralıksız: Başkan Erdem Atmaca'dan Uyarı

Kemaliye'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Belediye ekipleri günün ilk ışıklarıyla sahada

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçede etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmalarını günün ilk ışıklarıyla aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Atmaca, olası buzlanmalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek, mümkün olmadıkça kısa mesafelerde araç kullanılmamasını, zorunlu hallerde ise zincirsiz yola çıkılmamasını istedi.

Kemaliye’nin güvenliği için belediye ekiplerinin sahada görev başında olduğunu belirten Atmaca, karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

