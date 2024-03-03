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Kereviz sevmeyenler bile bayılacak! Tam kıvamında sütlü kereviz çorbası tarifi

Yepyeni bir tarifle karşınızdayız: Sütlü kereviz çorbası! Hem pratik hem de lezzet dolu bu tarif için detaylar sayfamızda sizi bekliyor. Püf noktalarıyla birlikte, kerevizin gizli lezzetini keşfetmeye hazır mısınız?

Yayın Tarihi: 03.03.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 21:21
Kereviz sevmeyenler bile bayılacak! Tam kıvamında sütlü kereviz çorbası tarifi

Lezzet Koleksiyonu: Sütlü Kereviz Çorbası Sırrı Ortaya Çıktı! Mutfakta büyük bir sürpriz var! 

Yepyeni bir tarifle karşınızdayız ve bu seferki leziz tarifimiz: Sütlü Kereviz Çorbası! Mutfakta 

muhteşem bir yemek yapmaya hazır mısınız? İşte bu muhteşem çorbanın malzemeleri:

2 büyük kaşık tereyağı

2 büyük kaşık sıvı yağ

1/2 soğan (yemeklik doğranmış)

1 havuç (yemeklik doğranmış)

1/2 patates (yemeklik doğranmış)

1 kereviz (iri ve yemeklik doğranmış)

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/2 tatlı kaşığı pul biber

1,5 litre kaynar su

1 su bardağı süt

Nasıl Yapılır?

Tereyağı ve sıvı yağı tencerenize alın. Ardından, doğranmış soğanları ve havuçları ekleyin. Altın rengini alana kadar kavurun.

Üzerine patatesleri ekleyin ve pişirmeye devam edin.

Patatesler biraz öldükten sonra büyülü kerevizleri de ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Sıcak suyu ve baharatları ekleyin. Eğer varsa kereviz yapraklarını da eklemeyi unutmayın. Sebzeler yumuşayana kadar tencerede kaynatın.

Son dokunuş olarak, sütü ekleyin ve blendırdan geçirin. Bir taşım daha kaynatın ve kereviz çorbanız servise hazır!

Afiyet olsun! Şimdi leziz çorbamızın servisini daha şık bir şekilde yapma zamanı geldi. İşte size servis önerileri:

Servis Önerisi:

Tereyağında kızdırılmış acı biberle süsleyin.

Yanında Ne Yenir?

Taze veya kızarmış ekmek dilimleri

Kızarmış veya haşlanmış patates dilimleri

Izgara veya buharda pişirilmiş sebzeler

Yeşil salata

Krutonlar veya çıtır ekmek parçaları

Peynirli sticks veya peynirli krakerler

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