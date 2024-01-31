Kia'nın son bombası rakiplerini ezdi geçti: İşte 2024 Kia Sorento fiyatı ve özellikleri

2024 Kia Sorento Fiyatı Açıklandı: Hyundai Santa Fe’nin Zamına Uymadı

Kia, 2024 model yılı için Sorento’yu yeniledi. 2023 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sorento, yeni bir ön yüz, revize edilmiş bir iç mekan ve yeni donanım seviyeleri ile geliyor. Sadece benzinli motorlu Sorento güncellenirken, hibrit ve plug-in hibrit modeller 2025 model yılı için yenilenecek.





Fiyatı Ne Kadar Arttı?

Kia, 2024 model yılı için Sorento’nun fiyatını 31.990 dolardan başlatıyor. Bu, 2023 model yılına göre 1.600 dolarlık bir artış anlamına geliyor. En güçlü turboşarjlı motor ise EX donanım seviyesinden itibaren sunuluyor ve 37.990 dolardan başlıyor. Popüler ve zengin donanımlı SX donanım seviyesi ise 41.690 dolardan başlıyor.

Kia, Sorento’yu daha da maceracı hale getirmek için X-Line donanım seviyelerini de sunuyor. Bu donanım seviyelerinde standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi ve merkezi diferansiyel kilidi bulunuyor. En uygun fiyatlı X-Line EX donanım seviyesi 41.690 dolardan, X-Line SX donanım seviyesi ise 43.490 dolardan başlıyor.





Kia, Sorento’yu lüks bir paket ile de satıyor. X-Line SX Prestige donanım seviyesi 46.390 dolardan, yeni Sorento X-Pro SX Prestige donanım seviyesi ise 47.390 dolardan başlıyor. Bu donanım seviyesi, 17 inçlik jantlar, BF Goodrich tüm arazi lastikleri ve 4.000 lbs çekme kapasitesi gibi özellikler sunuyor.

Kia, Sorento’nun fiyatını açıklarken, Hyundai Santa Fe’nin aksine çok fazla zam yapmadı. Hyundai, 2024 model yılı için Santa Fe’nin fiyatını ortalama 3.000 dolar artırmıştı. Ancak Hyundai, Santa Fe’yi tamamen yenilemişti.





Kia Sorento ne zaman satışa çıkacak? Kia Sorento, 2024 model yılı için yenilendi ve 2023 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Sorento, 2024 yılının ilk çeyreğinde ABD’de satışa sunulacak.



Kia Sorento hangi motor seçenekleri ile geliyor? Kia Sorento, iki farklı motor seçeneği ile geliyor. Temel LX ve S donanım seviyelerinde 191 beygir güç ve 181 lb-ft tork üreten 2.5 litrelik atmosferik dört silindirli motor bulunuyor. Bu motor, sekiz ileri otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. EX donanım seviyesinden itibaren ise 281 beygir güç ve 311 lb-ft tork üreten 2.5 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor sunuluyor. Bu motor, sekiz ileri çift kavramalı şanzıman ile eşleştiriliyor.





Kia Sorento’nun rakipleri kimler? Kia Sorento, orta boy SUV segmentinde yer alıyor ve Hyundai Santa Fe, Toyota Highlander, Honda Pilot, Ford Explorer, Chevrolet Traverse, Nissan Pathfinder, Mazda CX-9, Volkswagen Atlas gibi modellerle rekabet ediyor.