Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun

Kia’dan Temmuz Ayına Özel Cazip Kampanyalar ve İndirimler

Kia, yaz aylarına özel hazırladığı kampanyalarla otomobilseverlere birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Temmuz ayında da uygun faiz oranları ve büyük indirimler sunan Kia, elektrikli araçlardan ticari modellere kadar geniş bir yelpazede çeşitli avantajlar sağlıyor. İşte, Kia’nın Temmuz 2024 kampanyaları ile ilgili detaylar.

KIA EV6 İÇİN CAZİP FIRSATLAR

Kia'nın ödüllü E-SUV modeli EV6, Temmuz ayına özel olarak büyük indirimler ve avantajlı finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor. EV6 modelinde geçerli olan kampanya kapsamında, 40.000 TL şarj desteği ve 250.000 TL indirim sunuluyor. Ayrıca, 750.000 TL’ye kadar olan kredi için 12 ay sıfır faiz fırsatı ve 200.000 TL takas indirimi de otomobilseverlere büyük bir avantaj sağlıyor. Bu cazip fırsatlarla EV6, performansı ve tasarımıyla olduğu kadar ekonomik avantajlarıyla da öne çıkıyor.

NIRO EV İÇİN AVANTAJLI TEKLİFLER

Kia'nın C segmentinde yer alan elektrikli SUV modeli Niro EV, Temmuz ayı boyunca büyük indirimlerle satışa sunuluyor. Niro EV için 130.000 TL takas desteğine ek olarak 100.000 TL indirim ve 250.000 TL krediye 12 ay sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Bu avantajlı koşullar, Niro EV’yi SUV segmentindeki rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor.





SUV TUTKUNLARINA ÖZEL İNDİRİMLER

SUV segmentine özel kampanyalarla Kia, otomobilseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. B SUV segmentinin popüler modellerinden Stonic, 70.000 TL indirime ek olarak 150.000 TL krediye 12 ay sıfır faiz fırsatıyla sunuluyor. Ayrıca, Kia’nın amiral gemisi Sportage modeli, 148.000 TL indirim ve 250.000 TL krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatıyla SUV tutkunlarına hitap ediyor. Sportage Hibrit modelinde ise 180.000 TL'ye varan kampanya desteği ve 250.000 TL krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz avantajı sunuluyor.





XCEED MODELİNDE BÜYÜK İNDİRİMLER

Kia'nın şık tasarımı ve güçlü motoruyla dikkat çeken XCeed modeli, 120.000 TL'ye varan indirim ve 150.000 TL krediye 12 ay sıfır faiz fırsatı ile satışa sunuluyor. Bu kampanya, XCeed’i SUV keyfini yaşamak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Kia, şehir içi kullanım için ideal olan kompakt modellerinde de cazip indirimler sunuyor. Picanto modeli, 40.000 TL indirim ve 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. C segmentindeki Cerato modeli ise 120.000 TL indirim ve 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajıyla otomobilseverlerle buluşuyor. Ceed ailesi modellerinde de 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.







Ticari araç segmentinde yer alan Kia Bongo, işletmeler için mükemmel bir seçenek olmaya devam ediyor. Bongo, 20.000 TL takas desteği ve 65.000 TL indirimle birlikte 200.000 TL krediye 12 ay sıfır faiz fırsatıyla sunuluyor. Bu cazip koşullar, Bongo'yu ticari araç ihtiyacını karşılamak isteyen KOBİ'ler için ideal bir hale getiriyor.



KAMPANYA DETAYLARI VE GEÇERLİLİK TARİHLERİ

Kia’nın Temmuz 2024 kampanyaları, 01-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyalar kapsamında sunulan krediler, sadece Kia Kasko poliçesi yaptıran müşteriler için geçerli olacak. Kredilendirme, aracın nihai fatura değeri dikkate alınarak yapılacak ve finansal kuruluşun onayına bağlı olacak. Ayrıca, kampanyaya dahil olan araçlar, 2 yıl veya 60.000 km yasal garanti ve 5 yıl veya 150.000 km Kia Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altında olacak.

Kia’nın Temmuz ayına özel sunduğu bu cazip fırsatlar ve indirimler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Kia’nın kampanyalar sayfasını ziyaret edebilir veya Kia yetkili bayilerine başvurabilirler.