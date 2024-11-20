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Kilis'te Depremzedelere Yeni Yuvalar Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te inşa edilen köy evleri, depremzedelere teslim edilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:30
Kilis'te Depremzedelere Yeni Yuvalar Teslim Edildi

Kilis'te Depremzede Aileler Yeni Evlerine Kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Kilis'te, inşaatı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen projeyle, evleri yıkılan veya hasar gören aileler güvenli konutlarına yeniden kavuşuyor.

Köy Evlerinin İnşaat Süreci

Kilis genelinde 69 köyde toplam 1178 köy evi inşa edilmekte. Bu evlerden 486'sı betonarme, 692'si ise hafif çelik olarak planlanmıştır. Tüm köy evlerinin 2025 yılı içerinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Depremzedeler, yeni yuvalarında kışı geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Yavuzlu Köyü'nde Evler Yükseliyor

Şantiye şefi Muhammet Nurullah Kurt, Yavuzlu köyünde toplam 78 köy evinin inşaatının sürdüğünü belirterek, "Şimdiye kadar 19 köy konutunu bitirip hak sahiplerine teslim ettik," dedi. Kurt, köy evlerinin 3+1 formatında ve 120 ila 150 metrekare alanında olduğunu belirtti. Ayrıca, yapıları ısıya dayanıklı ve yalıtımlı hale getirdiklerini vurguladı.

Depremzedelerin Duyguları

83 yaşındaki depremzede İlhan Seyrek, "Biz depremin ardından soğukta çok çile çektik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle evlerimize kavuştuk," ifadelerini kullandı. Seyrek, evin anahtarını aldığında yaşadığı mutluluğu bayram günü gibi tanımladı.

Diğer bir depremzede Senem Kavgacı, evlerin çok kullanışlı ve eksiksiz olduğunu belirtirken, Hanifi Kavgacı da evlerde her detayın düşünülerek yapıldığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te yapımı tamamlanan köy...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te yapımı tamamlanan köy...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

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