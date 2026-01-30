Kilis'te Sağanak Yağış ve Sis Trafiği Etkiledi

Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve sis görüşü azalttı; sürücüler farlarını yakarak kontrollü ilerledi, yayalar tedbir aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:20
Kilis'te Sağanak Yağış ve Sis Trafiği Etkiledi

Kilis'te Sağanak Yağış ve Sis Trafiği Etkiledi

Sabah saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kilis'te sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi. Yağışla birlikte zaman zaman sis de etkili olurken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Trafik ve yaya güvenliği için tedbir

Yağışın etkili olduğu saatlerde ana arter ve kavşaklarda trafik akışı dikkatli şekilde sağlandı. Yaya vatandaşlar da yağıştan korunmak için tedbirli davrandı.

KİLİS'TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

KİLİS'TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

KİLİS'TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Valisi Mehmet Makas’tan Neriman Çilingir Huzurevi Ziyareti
2
Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu
3
Düzce'den Ayfer Yüksel, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu'na seçildi
4
Düzce'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirildi — Vali Mehmet Makas Başkanlığında Toplantı
5
Tavşanlı'da Riskli Ağaçlara Sepetli Araçla Müdahale
6
Başiskele’de üstyapı çalışmaları hızlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları