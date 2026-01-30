Kilis'te Sağanak Yağış ve Sis Trafiği Etkiledi

Sabah saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kilis'te sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi. Yağışla birlikte zaman zaman sis de etkili olurken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Trafik ve yaya güvenliği için tedbir

Yağışın etkili olduğu saatlerde ana arter ve kavşaklarda trafik akışı dikkatli şekilde sağlandı. Yaya vatandaşlar da yağıştan korunmak için tedbirli davrandı.

