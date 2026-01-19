Kilis Valisi Ömer Kalaylı Göreve Başladı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sarıyer Kaymakamlığı görevinden Kilis Valiliğine atanan Ömer Kalaylı, düzenlenen karşılama töreninin ardından valilik makamında resmen göreve başladı.

Atama ve göreve başlangıç

Vali Kalaylı, basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararının ardından göreve başladığını belirtti. Kilis’in köklü tarihi ve kadim medeniyetlerden gelen kültürel zenginliği olduğunu vurgulayan Kalaylı, şehrin bir serhat şehir olduğunu ifade etti.

Öncelikler ve hedefler

Vali Kalaylı, Kilis’in daha güvenli ve huzurlu olması için gece gündüz çalışmanın bir görev ve vefa borcu olduğunu söyledi. Kamu hizmetlerinde hız ve kolaylığın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Tüm kamu kurumlarımızda vatandaşlarımızın işlerinin hızlı ve sorunsuz şekilde halledilebilmesi en önemli gayemizdir" dedi.

Kilis’e özgü projelere ağırlık vereceklerini vurgulayan Kalaylı, "Kilis’imizin kendi ruhuna, kültürüne ve gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmek en büyük hedeflerimizden biri olacak. Bu konuda önerilerinize ve desteklerinize önem vereceğim" ifadelerini kullandı.

Sosyal politika ve topluma mesaj

Toplumun tüm kesimlerine yakın olacaklarını belirten Kalaylı, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere, engelli hemşerilerimize, yaşlılarımıza, öksüz ve yetimlerimize, fakir fukaraya ve gariplere her zaman ve her şartta herkesten yakın olacağız. Kilis’te ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olacağız" dedi.

Ekonomik gelişmeye de dikkat çeken Kalaylı, "Kilis’imiz Türkiye ekonomisine katkı sunmakta ve istihdam sağlamaktadır. Sanayicimizin, esnafımızın ve ticaret erbabımızın önünü açmak önceliklerimiz arasında yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Kalaylı ayrıca, "Vizyonumuz adalet, misyonumuz halkımızın huzur ve güvenliği olacaktır" diyerek, "Devletimizin şefkatli elini her hanede hissettirecek, vatandaşımızın derdiyle dertlenecek, sevincini paylaşacağız. Gönül kapılarımız da kurumlarımızın kapıları da tüm Kilisli hemşerilerimize sonuna kadar açık olacaktır" mesajını verdi.

Teşekkür ve veda

Görev yaptığı süre boyunca Kilis’e hizmet edenlere teşekkür eden Kalaylı, Trabzon Valiliğine atanan önceki Kilis Valisi Tahir Şahin için de "Daha önce birlikte görev yaptığımız Tahir Şahin valimize yeni görev yerinde üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Törene katılanlar

Kilis Valiliği önünde gerçekleştirilen karşılama törenine İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ile protokol üyeleri katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE SARIYER KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNDEN KİLİS VALİLİĞİNE ATANAN ÖMER KALAYLI, DÜZENLENEN TÖRENLE GÖREVİNE BAŞLADI.