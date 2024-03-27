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Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı 5 milyon liralık soruya doğru yanıt verdi

''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasında tarihi anlar yaşandı. 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, geçtiğimiz hafta 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı, soruya doğru yanıt vererek 5 milyon liranın sahibi oldu. İşte ''Kim Milyoner Olmak İster?''deki 5 milyon liralık soru...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:52
Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı 5 milyon liralık soruya doğru yanıt verdi

"Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışan bir yarışmacı, 5 milyon liralık soruyu açtırdı. Soruya doğru yanıt veren yarışmacı, 5 milyon liralık büyük ödülün sahibi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"e 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş konuk oldu.

5 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş'ın performansı, göz doldurmuştu. Bu hafta büyük ödül olan 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan yarışmacı, soruyu yanıtladı.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de 5 milyon liralık soru açıldı


İşte "Kim Milyoner Olmak İster?"deki 5 milyonluk soru:

"Bakara Suresi'nde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"

a) Mercimek

b) Soğan

c) Nohut

d) Sarımsak

Cevap: C şıkkı'Kim Milyoner Olmak İster?'de genç yarışmacı 5 milyon liralık soruya doğru yanıt verdi

SORUYA DOĞRU YANIT VERDİ

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