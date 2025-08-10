DOLAR
Kıraç, Adana'nın Kızıldağ'ında Muhteşem Bir Konser Verdi

Kıraç, Adana'nın Karaisalı ilçesinde geleneksel güreş etkinlikleri kapsamında sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 02:11
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 02:11
Kıraç, Adana'nın Kızıldağ'ında Muhteşem Bir Konser Verdi

Kıraç'tan Unutulmaz Bir Performans

Ünlü şarkıcı Kıraç, 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri çerçevesinde Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı. Kızıldağ Yaylası'nda gerçekleştirilen konserde hayranlarına muhteşem bir performans sergileyen Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Seyirciler Coşkuyla Eşlik Etti

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kıraç'a, konser sırasında izleyiciler de büyük bir coşkuyla eşlik etti. Yerel sanatçıların da performans sergilediği bu özel gecede, müzikseverler keyifli anlar yaşadı.

Başkan Bekir Şimşek'ten Jest

Konserin sonunda, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Kıraç'a bir hediye takdim ederek etkinliği taçlandırdı. Bu özel an, hem sanatçının hem de hayranlarının gönlünde unutulmaz bir yer edindi.

