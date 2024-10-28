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Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren konut kiralama işlemleri de artık dijital olarak sağlanabilecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 15:44
Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Ülkemizde milyonlarca kiracı ve ev sahibi, ev kiralama ya da evini kiralama işlemleri için uzun uzun uğraşmakta. Özellikle de kira sözleşmesi imzalama süreci, her iki tarafı da yormaya devam etmekte iken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan yeni karar tüm bu zorlu ve zorunlu işlemlerin kolaylıkla tamamlanmasına olanak sağlayacak. Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren konut kiralama işlemleri de artık dijital olarak sağlanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen yeni bir uygulama ile kira sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden kolayca ve güvenilir bir şekilde yapılabilecek ien bu sayede zamandan tasarruf ve karşı tarafla daha muhatap olma imkanı sağlanacak.  

KİRA SÖZLEŞMESİ E-DEVLET ÜZERİNDEN TAMAMLANACAK 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre, e-Devlet üzerinden verilecek kira sözleşmesi hizmetinin ilk aşaması kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu sayede taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kolayca bir sözleşme hazırlayabilecek iken kiracı da yine e-Devlet üzerinden bu sözleşmeyi onaylayabilecek. 

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

EMLAKÇILAR DA DAHİL OLABİLECEK 

Kısa süre içerisinde açılacak bu sistemin, emlakçıları ilgilen tarafı ile alakalı çalışmaların da Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağı ve yeni yıl itibari ile de emlakçıların da işlemlerinin tamamlanması sağlanacak. Böylece emlakçılar, müşterileri adına sözleşme hazırlayabilecek ve tarafların onayına sunabilecek 

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET GARANTİSİNDE 

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, kiralama sürecinin daha hassas ve güvenilir bir şekilde ilerleyeceği kaydedilirken, kira sözleşmeleri, zaman damgalı ve barkodlu olacak. U sayede ise olası olumsuzluk durumlarda hukuki ispatlama süresi de kısalmış olacak.  

E-devlet üzerinden tamamlanabilecek olan işlemler için kiracılar ve ev sahipleri, artık uzun kuyruklarda beklemek veya noterlere gitmek zorunda kalmayacak. İşlemler bu sayede her yerden ve her zaman kolayca yapılacak.  

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