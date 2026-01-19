Kırıkkale'de Kar Hasreti Bin 744 Rakımlı Dinek Dağı Zirvesinde Giderildi

Kırıkkale'de kar hasreti Dinek Dağı'nda sona erdi

Bin 744 rakımlı zirve, beyaz örtüsü ve bulutlu görüntüsüyle görsel şölen sundu

Kırıkkale'de şehir merkezinde etkili olmayan kar yağışı, kış manzarası görmek isteyenleri bin 744 rakımlı Dinek Dağı'nın zirvesine yönlendirdi. Yüksek kesimlerde etkili olan karla birlikte dağ beyaza bürünürken, aileleriyle birlikte zirveye çıkan vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirdi.

Vatandaşlar, şehir merkezine kar yağmaması nedeniyle bölgeyi tercih ettiklerini vurguladı. Karla kaplanan zirve ve yoğun bulutların arasından yükselen dağ silueti, havadan çekilen görüntülerle kışın tüm görkemiyle yansıtıldı.

Dinek Dağı'nda soğuk havanın etkili olduğu, beyaz örtü ve bulutların oluşturduğu manzaranın ziyaretçilere görsel bir şölen sunduğu belirtildi. Ziyaretçiler, özellikle çocukların kar hasretini gidermek için burayı tercih ettiklerini söyledi.

Murat Gültekin ailece geldiklerini belirterek, "İklim değişikliği sebebiyle ülkemizde artık kar yağışı azaldı; özellikle bizim bölgemizde. Çevre illere kar yağıyor ama merkeze bir türlü yağmıyor. Çocukların kar hasreti olduğu için biz de tadını çıkarmak amacıyla buraya geldik. İnşallah güzel vakit geçireceğiz" dedi.

Hakan Uzel ise, "Şehir merkezine kar yağmadı, çok bekledik. Biz de dayanamayarak ailecek Dinek Dağı’na çıktık, karın tadını çıkarmak için. Burada çok keyifli vakit geçiriyor, eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Sevda Uzel de tercihlerinin Dinek Dağı olduğunu belirterek, "Biz de burada eğleniyoruz. Şehir merkezinde oturuyoruz, orada kar yok. Biz de kara geldik. Kar bize gelmedi, biz kara geldik. Doğa çok güzel" diye konuştu.

