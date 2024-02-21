Kış gününde içinizi ısıtacak erişteli yoğurt çorbası tarifi! Buram buram Anadolu kokuyor

Erişteli Yoğurt Çorbası, evde kolayca hazırlanabilen bir tarife sahiptir. İşte tarifin detayları...

ERİŞTELİ YOĞURT ÇORBASI TARİFİ





Malzemeler:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1,5 litre sıcak su

1 çay bardağı erişte

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Yumurta, yoğurt ve unu bir kapta karıştırın.

Karışıma azar azar sıcak su ilave ederek sürekli karıştırın ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan karışıma erişteleri ekleyin ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Tuz ve karabiber ekleyerek çorbayı tatlandırın.

Çorba pişerken, tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin ve içine toz kırmızı biberi ekleyerek sos hazırlayın.

Pişen çorbanın üzerine hazırladığınız sosu ekleyerek servis yapın.

Erişteli Yoğurt Çorbası tarifinin püf noktası, malzemeleri eklerken sürekli karıştırılması ve tuzun çorba piştikten sonra eklenmesidir. Bu sayede çorbanın kıvamı bozulmaz ve lezzeti artar.

Ev yapımı çözümlerle hazırlanan bu nefis çorba, sofraları süsleyen bir lezzet sunuyor. Hem pratik hem de besleyici olan bu tarif, soğuk kış günlerinde sıcacık bir alternatif sunuyor.