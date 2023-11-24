Kış Sebzeleri ile Pratik ve Lezzetli Yemekler Nasıl Yapılır?
Kış sebzeleri ile pratik yemek tarifleri, sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmak için idealdir. Karnabahar mücveri, patates röşti tarifleri için yazımızı okuyun.
Kış Sebzeleri ile Sağlıklı ve Lezzetli Yemek Tarifleri
Kış sebzeleri, hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler yapmak için ideal malzemelerdir. Kış sebzeleri arasında havuç, lahana, bal kabağı, ıspanak, karnabahar, kereviz, pırasa gibi sebzeler bulunmaktadır. Bu sebzeler, yüksek besin değerleriyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hastalıklara karşı korumaya ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu sebzelerle hazırlayabileceğiniz birçok pratik yemek tarifi de mevcuttur. İşte size kış sebzeleri ile iki pratik yemek tarifleri:
Karnabahar Kızartması Tarifi
Pratik karnabahar kızartması yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:
- 1 adet orta boy karnabahar
- Su
- Tuz
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- Kızartmak için sıvı yağ
- Servis için sarımsaklı yoğurt veya mayonezli sos
Pratik karnabahar kızartması yapmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve yıkayın.
- Bir tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya biraz tuz ekleyin ve karnabaharları içine atın. 10-15 dakika haşlayın ve süzün.
- Bir kaseye yumurtaları kırın ve çırpın. Un, süt ve biraz tuz ekleyin ve karıştırın.
- Bir tavaya sıvı yağ koyun ve kızdırın. Haşlanmış karnabaharları yumurtalı karışıma bulayın ve tavaya atın. Her tarafı kızarana kadar kızartın.
- Kızaran karnabaharları kağıt havlu üzerine alın ve fazla yağını süzün.
- Servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurt veya mayonezli sos gezdirin.
Patates Röşti
Patates röşti, patatesin rendelenerek kızartıldığı ve kaşar peyniri ile lezzetlendirildiği bir tariftir. Patates, C vitamini, potasyum, nişasta ve lif açısından zengin bir sebzedir. Vücudun enerji ihtiyacını karşılamaya, kan basıncını düzenlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Patates röşti yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- 5 dal taze soğan
- 3 adet patates
- 5 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 100 gram kaşar peyniri
Patates röşti yapmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Kapya biberi, yeşil biberi ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.
- Patatesleri soyun ve rendeleyin. Rendelenmiş patatesleri bir kaseye alın ve üzerine tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Karıştırın.
- Bir tavaya zeytinyağı koyun ve ısıtın. Doğradığınız biberleri ve taze soğanı tavaya ekleyin ve soteleyin.
- Sotelenen sebzeleri bir tabağa alın ve kenara koyun.
- Aynı tavaya tereyağı koyun ve eritin. Rendelenmiş patatesleri tavaya yayın ve bastırarak düzleştirin.
- Orta ateşte altın rengi olana kadar kızartın. Tavanın üzerine bir tabak kapatın ve patatesli karışımı ters çevirerek tabağa alın.
- Tavanın içine tekrar tereyağı koyun ve eritin. Patatesli karışımı tekrar tavaya koyun ve diğer tarafını da kızartın.
- Patates röştinin üzerine sotelenmiş sebzeleri ve rendelenmiş kaşar peynirini yayın.
- Kaşar peyniri eriyene kadar tavayı kısık ateşte pişirin.
- Tavadan alın ve dilimleyerek servis edin.