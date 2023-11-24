Kış Sebzeleri ile Pratik ve Lezzetli Yemekler Nasıl Yapılır?

Kış Sebzeleri ile Sağlıklı ve Lezzetli Yemek Tarifleri

Kış sebzeleri, hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler yapmak için ideal malzemelerdir. Kış sebzeleri arasında havuç, lahana, bal kabağı, ıspanak, karnabahar, kereviz, pırasa gibi sebzeler bulunmaktadır. Bu sebzeler, yüksek besin değerleriyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hastalıklara karşı korumaya ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu sebzelerle hazırlayabileceğiniz birçok pratik yemek tarifi de mevcuttur. İşte size kış sebzeleri ile iki pratik yemek tarifleri:

Karnabahar Kızartması Tarifi

Pratik karnabahar kızartması yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

1 adet orta boy karnabahar

Su

Tuz

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için sarımsaklı yoğurt veya mayonezli sos

Pratik karnabahar kızartması yapmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve yıkayın. Bir tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya biraz tuz ekleyin ve karnabaharları içine atın. 10-15 dakika haşlayın ve süzün. Bir kaseye yumurtaları kırın ve çırpın. Un, süt ve biraz tuz ekleyin ve karıştırın. Bir tavaya sıvı yağ koyun ve kızdırın. Haşlanmış karnabaharları yumurtalı karışıma bulayın ve tavaya atın. Her tarafı kızarana kadar kızartın. Kızaran karnabaharları kağıt havlu üzerine alın ve fazla yağını süzün. Servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurt veya mayonezli sos gezdirin.



Patates Röşti

Patates röşti, patatesin rendelenerek kızartıldığı ve kaşar peyniri ile lezzetlendirildiği bir tariftir. Patates, C vitamini, potasyum, nişasta ve lif açısından zengin bir sebzedir. Vücudun enerji ihtiyacını karşılamaya, kan basıncını düzenlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Patates röşti yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

5 dal taze soğan

3 adet patates

5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gram kaşar peyniri

Patates röşti yapmak için yapmanız gerekenler şunlardır: