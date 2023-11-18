Kışın buz gibi soğuğunu engellemek için pratik öneriler! Birkaç adımda evinize bir gram soğuk girmeyecek
Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber evlerde sıcak havayı korumak için doğal yollar aranıyor. Doğal gaz faturaları cep yakarken evinizi sıcacık yapacak yöntemler haberimizde.
Kış aylarında evlerin sıcacık olmasına neden olan o yöntemler araştırılırken bazı doğal yollar evlerinizi sıcacık yapacak. İşte kış aylarında evlerinizi sıcacık tutacak doğal yöntemler...
KIŞ AYLARINDA EVLERİ SICACIK OLACAK YÖNTEMLER
-Kalın perdeler soğuk havayı engellerken ısı yalıtımı ve hava akımını engellemek için tercih ediliyor. Kış aylarında son derece işinize yayacak kalın perdeler kullanılıyor.
-Dışarıdan eve giren havanın geçişini önlemek için bantlar tercih edilirken evdeki havayı korumak için zemin yaratılır.
-Soğuk kış aylarında sürgülü kapıların yalıtımı için plastik pencere kiti soğuk havayı dışarıdan tutulması için kilit kullanılır.
-Balkon kapılarına sürülen macunlar zamanla bozulurken çerçevelerin çevresinde macunlamayı ve kapının ev ile buluştuğu zamanlarda sürülür.
-Havanın sık sık değiştirilmesi için 5-10 dakika açık tutmanız yeterli olur.
-Evin ısısı düzenli olarak kontrol edilirken gereksiz yere ısı kaybını önler.
-Evlerin tabanını boyamak ısı yalıtımını kontrol altına alır.
-Kalın duvar kağıdı ve halılar ısıyı duvardan çıkmasını engeller.