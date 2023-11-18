Kışın buz gibi soğuğunu engellemek için pratik öneriler! Birkaç adımda evinize bir gram soğuk girmeyecek

Kış aylarında evlerin sıcacık olmasına neden olan o yöntemler araştırılırken bazı doğal yollar evlerinizi sıcacık yapacak. İşte kış aylarında evlerinizi sıcacık tutacak doğal yöntemler...

KIŞ AYLARINDA EVLERİ SICACIK OLACAK YÖNTEMLER

-Kalın perdeler soğuk havayı engellerken ısı yalıtımı ve hava akımını engellemek için tercih ediliyor. Kış aylarında son derece işinize yayacak kalın perdeler kullanılıyor.





-Dışarıdan eve giren havanın geçişini önlemek için bantlar tercih edilirken evdeki havayı korumak için zemin yaratılır.

-Soğuk kış aylarında sürgülü kapıların yalıtımı için plastik pencere kiti soğuk havayı dışarıdan tutulması için kilit kullanılır.

-Balkon kapılarına sürülen macunlar zamanla bozulurken çerçevelerin çevresinde macunlamayı ve kapının ev ile buluştuğu zamanlarda sürülür.

-Havanın sık sık değiştirilmesi için 5-10 dakika açık tutmanız yeterli olur.

-Evin ısısı düzenli olarak kontrol edilirken gereksiz yere ısı kaybını önler.

-Evlerin tabanını boyamak ısı yalıtımını kontrol altına alır.

-Kalın duvar kağıdı ve halılar ısıyı duvardan çıkmasını engeller.