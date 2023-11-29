Kışın Yaz Tatili Yapmanın Yolu: Vizesiz Uygun Ülkeler

Kışın Yaz Tatili Yapabileceğiniz Vizesiz Uygun Ülkeler

Kış aylarında soğuktan bunalan ve yaz tatili özlemi çekenler için vizesiz seyahat edebileceğiniz uygun ülkeleri araştırdık. Bu ülkelerde hem bütçenizi zorlamadan hem de vize stresi yaşamadan keyifli bir tatil yapabilirsiniz. İşte kışın yaz tatili yapabileceğiniz vizesiz uygun ülkeler:

Flipinler

Filipinler, 7 binden fazla adadan oluşan tropik bir ülkedir. Bu ülkede hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginliği keşfedebilirsiniz. Filipinlerde yaz tatili yapmak için en uygun zaman, Kasım-Nisan ayları arasındadır. Bu aylarda hava sıcaklığı ortalama 30 derece civarındadır ve yağış azdır. Filipinlerde yaz tatili yapmak için en popüler yerlerden biri, Boracay Adası’dır. Bu ada, beyaz kumlu plajları, turkuaz renkli denizi, su sporları imkanları ve gece hayatı ile ünlüdür. Boracay Adası’nda konaklama, yemek ve ulaşım fiyatları Türkiye’ye göre oldukça uygundur. Boracay Adası’na Manila’dan uçakla yaklaşık bir saatte ulaşabilirsiniz. Filipinlerde yaz tatili yapmak için bir diğer seçenek ise Palawan Adası’dır. Palawan Adası, Filipinler’in en büyük adasıdır ve doğal güzellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Palawan Adası’nda El Nido ve Coron gibi muhteşem koyları, mağaraları, mercan resifleri ve egzotik hayvanları görebilirsiniz. Palawan Adası’na Manila’dan uçakla yaklaşık bir buçuk saatte ulaşabilirsiniz. Filipinlerde yaz tatili yapmak, sizi hem dinlendirecek hem de eğlendirecek bir deneyim olacaktır. İyi tatiller!.

Uruguay

Güney Amerika’nın güneydoğusunda yer alan Uruguay, Türkiye’den vizesiz seyahat edebileceğiniz bir diğer ülke. Uruguay, doğal güzellikleri, kolonyal mimarisi, plajları ve kültürel zenginliğiyle sizi kendine hayran bırakacak. Uruguay’ın başkenti Montevideo, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Colonia del Sacramento, Atlantik Okyanusu kıyısındaki Punta del Este, termal sularıyla ünlü Salto ve doğa harikası Iguazu Şelalesi gibi görülmeye değer yerleri mutlaka gezmelisiniz. Uruguay’ta kış aylarında hava sıcaklığı ortalama 25-30 derece arasında değişiyor. Uruguay’a gitmek için en uygun zaman Aralık-Şubat ayları arasında. Uruguay’ta konaklama, yemek ve ulaşım fiyatları Türkiye’ye göre biraz daha pahalı.

Tayland

Asya kıtasının güneydoğusunda yer alan Tayland, Türkiye’den vizesiz seyahat edebileceğiniz bir başka ülke. Tayland, egzotik doğası, tropik adaları, Budist tapınakları, renkli pazarları ve lezzetli yemekleriyle sizi büyüleyecek bir ülke. Tayland’ın başkenti Bangkok, dünyanın en güzel adalarından Phuket, Phi Phi ve Koh Samui, tarihi ve kültürel mirasın korunduğu Chiang Mai ve Chiang Rai, doğa sporları yapabileceğiniz Krabi ve Pattaya gibi pek çok cazibe merkezini ziyaret edebilirsiniz. Tayland’ta kış aylarında hava sıcaklığı ortalama 30-35 derece arasında seyrediyor. Tayland’a gitmek için en uygun zaman Kasım-Nisan ayları arasında. Tayland’ta konaklama, yemek ve ulaşım fiyatları Türkiye’ye göre oldukça uygun.

Kışın yaz tatili yapabileceğiniz vizesiz uygun ülkeler listemiz bu kadar. İyi tatiller!