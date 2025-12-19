DOLAR
Kıyıköy'de Yunuslar Tekneyle Yarıştı

Kıyıköy açıklarında sürü halindeki yunuslar, balıkçı Özgür Duran'ın teknesine eşlik ederek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:17
Denizde izleyenleri büyüleyen kartpostallık anlar

Kırklareli’nin Kıyıköy Beldesi açıklarında, sürü halindeki yunuslar balıkçı teknesine eşlik ederek denizde izleyenleri hayran bırakan kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kıyıköy açıklarında balıkçılık yapan Özgür Duranın seyir halindeki teknenin etrafında bir süre yüzen yunuslar, zaman zaman teknenin önüne ve yanına çıkarak adeta tekneyle yarıştı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yunusların su yüzeyine çıkarak ahenk içinde ilerlediği ve tekneye neşeli şekilde eşlik ettiği anlar yer aldı.

Özgür Duran yaşadığı anları anlatırken şunları söyledi: "Zaman zaman yunuslarla karşılaşıyoruz ancak bu kadar yakından ve bu kadar uzun süre tekneye eşlik etmeleri nadir oluyor. Denizde böyle anlara tanıklık etmek insana büyük mutluluk veriyor. Bu güzelliği kayıt altına almak istedim"

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, Kıyıköy kıyılarında doğal yaşamın tüm canlılığıyla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, denizlerin ve doğal yaşamın korunmasının önemini de hatırlattı.

