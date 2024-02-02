Kızılay’dan Sağlık Personeli Adaylarına Müjde! KPSS’siz Alım Yapılacak

Kızılay, sağlık alanında çalışacak personel alımı için ilan yayınladı. Biyomedikal mühendisliği veya biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünden mezun olan adaylar başvurabilecek. Başvuru şartları ve detayları haberimizde.

Kızılay’dan Sağlık Personeli Adaylarına Müjde! KPSS’siz Alım Yapılacak
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Kızılay, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sağlık hizmetlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Kızılay Sağlık Grubu bünyesinde yer alan İstanbul Kağıthane Hastanesi’nde biyomedikal uzmanı olarak çalışacak personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranmıyor.

KIZILAY BİYOMEDİKAL UZMANI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

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Kızılay biyomedikal uzmanı alımı ilanına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Biyomedikal mühendisliği veya biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünden mezun olmak,

Sağlık sektöründe en az 2 yıl tecrübeli olmak,

Cihaz bakımlarının raporlanmasında deneyimli olmak,

Organizasyon, koordinasyon ve raporlama yeteneği gelişmiş olmak,

Kalibrasyon ve güvenlik denetimleri konusunda bilgili olmak,

Biyomedikal cihazların kalibrasyon, bakım, onarım ve kontrol işlemlerini yapabilecek olmak,

Tıbbi cihazların bakım-onarım-garanti ve sigorta süreçlerini yönetebilecek olmak,

Tıbbi cihazların kalibrasyonu ve envanter hazırlama süreçlerini denetleyebilecek olmak,

Tıbbi cihazlarla ilgili kalite ve dokümantasyon süreçlerini oluşturabilecek olmak,

MS Office programlarını kullanabilen olmak,

Alanındaki yeniliklere açık ve öğrenmeye istekli olmak,

Ekip çalışmasına uyumlu olmak,

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak,

Askerlik görevini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),

Aktif araç kullanabilen olmak.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor? Kızılay biyomedikal uzmanı alımı ilanına başvurular, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Kızılay kariyer sitesindeki ilgili formu doldurarak başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru için son tarih belirtilmemiş olup, kontenjan dolana kadar ilan yayında kalacaktır.

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Kızılay biyomedikal uzmanı alımı ne zaman sona erecek?

Kızılay biyomedikal uzmanı alımı için son başvuru tarihi belirtilmemiştir. Kontenjan dolana kadar ilan yayında kalacaktır.

Kızılay biyomedikal uzmanı alımı için KPSS şartı var mı?

Kızılay biyomedikal uzmanı alımı için KPSS şartı aranmamaktadır.

Kızılay biyomedikal uzmanı alımı için hangi bölümlerden mezun olmak gerekiyor?

Kızılay biyomedikal uzmanı alımı için biyomedikal mühendisliği veya biyomedikal cihaz teknolojisi bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

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