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Kızılay dev personel alımına start verdi! KPSS puanı olan da olmayan da işe alınacak

Kızılay'ın kariyer portalında yayınlanan son dakika duyurusuyla, yeni açık pozisyonlar için personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanlar, 13 Haziran tarihinde güncellenmiş personel alım detaylarını içermektedir.

Yayın Tarihi: 16.06.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 06:51
Kızılay dev personel alımına start verdi! KPSS puanı olan da olmayan da işe alınacak

Son gelişmeleri takip eden Kızılay, kariyer portalı aracılığıyla yeni iş ilanlarını duyurdu. Yayınlanan ilanlara göre, iki ayrı pozisyon için ekip arkadaşları aranmaktadır. Bu makalemizde, adayların başvurularını yapabilecekleri ilgili pozisyonların detaylarına ve başvuru yönergelerine dair bilgiler sunulmaktadır. İşte, başvurulacak pozisyonlar ve ilgili başvuru detayları.

KIZILAY'ın 13 Haziran'da Yayımlanan Personel Alım İlanları ve Başvuru Koşulları

Kızılay tarafından belirtilen personel alımı için pozisyonlar ve başvuru detayları aşağıdaki gibidir:

Topluluk Katılımı ve Hesap Verebilirlik Uzmanı (Sözleşmeli/Proje Tabanlı)

  •   Üniversite mezunu (İletişim Fakültesi Bölümleri veya Sosyoloji bölümü tercih sebebidir),
  •   İleri seviye İngilizce bilgisine sahip (hem yazılı hem de sözlü olarak) (Dil becerisi değerlendirilecektir),
  •   Koruma ve sosyoloji alanında temel bilgiye sahip,
  •   İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmak tercih nedenidir,
  •   MS Office uygulamalarını etkin kullanabilme,
  •   Fotoğrafçılık becerisi olan adaylar önceliklidir,
  •   Raporlama yetkinliği,
  •   Paydaşların memnuniyetini gözeten,
  •   Takım çalışmasına ve iş birliğine açık,
  •   Etkin iletişim, kriz ve risk yönetimi konularında yetenekli,
  •   Kültürel hassasiyeti olan,
  •   Planlama ve organizasyon kabiliyeti yüksek,
  •   B sınıfı ehliyete sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,
  •   Seyahat kısıtlaması olmayan,
  •   Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş veya en az 1 yıl süreyle tecil ettirmiş olmak.

kızılay

KIZILAY'ın 13 Haziran Tarihli İş İlanları ve Özel Başvuru Koşulları

  • Yeni personel alımı için Kızılay'ın belirttiği pozisyonlar ve başvuru ayrıntıları şöyle sıralanmıştır:
  • İş Birlikleri ve Paydaşlarla İlişkiler Uzmanı (Süreli/Proje Odaklı)
  •   Üniversite derecesine sahip (Uluslararası İlişkiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi alanlar tercih edilir),
  •   İleri seviyede İngilizce dil bilgisi (yazılı ve sözlü) (Dil becerileri test edilecek),
  •   Kızılay ve Kızılhaç hareketinin çalışmaları hakkında bilgi sahibi,
  •   Tercihen alanda 3 yıl tecrübe,
  •   MS Office programlarını iyi derecede kullanabilme,
  •   Proje yönetimi sertifikası olan adaylar tercih sebebi,
  •   İş birliğine ve takım çalışmasına uygun,
  •   Paydaşların memnuniyetini ön planda tutma,
  •   Güçlü iletişim yetenekleri,
  •   Sonuç odaklı çalışma prensibi,
  •   Kültürel duyarlılık,
  •   Planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş,
  •   Mevzuat ve süreç yönetimi konusunda bilgili,
  •   Resmi yazışmalarda deneyimli,
  •   Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
  •   B Sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilme,
  •   Seyahat kısıtlaması olmayan,
  •   Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş ya da en az 1 yıl süreyle erteletmiş olma şartı.

BAŞVURU

Kızılay'a personel alımı için başvurular online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru için Kızılay kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz: Kızılay Kariyer Portalı.

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