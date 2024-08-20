Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Kızılay 2024 Yılı KPSS Şartsız Personel Alımı: En Az İlköğretim Mezunları İçin 8 Farklı İş İmkanı

Kızılay, 2024 yılında da personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Üstelik bu alımlarda KPSS şartı aranmıyor ve en az ilköğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabiliyor. Kızılay, çeşitli alanlarda farklı pozisyonlar için personel alımı yaparken, başvuruların online olarak alınacağını belirtiyor. Türkiye genelinde farklı şehirlerde görev alacak olan bu personeller, Kızılay’ın çeşitli birimlerinde hizmet verecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek kariyer fırsatlarını değerlendirebilir.

AĞUSTOS 2024 PERSONEL ALIMLARI YAYIMLANDI

Kızılay, 2024 yılına ait personel alımlarına ilişkin ilanlarını belirli aralıklarla yayımlamaya devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla yeni ilanlar güncellenmiş durumda ve birçok kadro için başvurular sürüyor. Kızılay, sağlık hizmetlerinden sosyal hizmetlere, temizlikten yaşlı bakımına kadar geniş bir yelpazede personel alımı yaparak, Türkiye genelinde binlerce kişiye iş imkanı sunuyor.

HANGİ KADROLAR İÇİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Kızılay, farklı alanlarda personel alımı yaparak, çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlıyor. 2024 yılı için yayımlanan ilanlar arasında en çok dikkat çeken kadrolar ise şunlar:

Müfettiş Yardımcısı

Doktor

Yaşlı Bakım Teknikeri

Temizlik Görevlisi

Hemşire

Saha Çalışanı

Sosyal Hizmet Uzmanı

Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı

Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Bu pozisyonlar, Kızılay’ın çeşitli birimlerinde görev alacak personeller için açık olup, başvurular Kariyer havuzunda toplanacak ve uygun adaylarla iletişime geçilecektir.

HANGİ ŞEHİRLERDE PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Kızılay’ın yayımladığı güncel personel alımı ilanları, Türkiye genelinde birçok şehirde geçerli. Başlıca personel alımı yapılan şehirler arasında:

Ankara

İstanbul

Türkiye genelinde farklı şehirler

Bu şehirlerde farklı pozisyonlar için başvurular devam ederken, Kızılay’ın diğer şehirlerde de personel alımı yapabileceği belirtiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kızılay personel alımları için adaylardan çeşitli genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Bu şartlar, başvurulan pozisyona göre değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak şu kriterler aranmaktadır:

Alım yapılacak alanda eğitimini tamamlamış olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilişiği olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Sağlık açısından görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

Sorumluluk sahibi ve problem çözme yetkinliğine sahip olmak

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve sonuç odaklı çalışmak

İlişkilerinde pozitif yaklaşım sergileyebilmek

KPSS ŞARTI ARANMIYOR

Kızılay’ın 2024 yılı personel alımları için en dikkat çekici detaylardan biri de KPSS şartının aranmaması. Adaylar, öğrenim şartını ve diğer nitelikleri sağladıkları takdirde, KPSS puanı olmaksızın başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu durum, özellikle KPSS’ye girmemiş ya da düşük puan alan adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.

POZİSYONLARA GÖRE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Her pozisyon için aranan genel şartlar dışında, bazı kadrolar için özel şartlar da bulunmaktadır. Örneğin:

DOKTOR ALIMI ŞARTLARI

Tıp Fakültesi mezunu (uzman veya pratisyen)

Tam zamanlı çalışabilecek

Mecburi hizmetini tamamlamış

Takım çalışmasına yatkın ve seyahat engeli olmayan

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, sosyal sorumluluk sahibi ve temsil yeteneği yüksek

SAHA ÇALIŞANI ALIMI ŞARTLARI

Lisans mezunu

İyi seviyede Arapça ve tercihen İngilizce bilen

Tercihen insani yardım sektöründe en az bir yıl tecrübeli

Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilen

Seyahat engeli olmayan ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

En az ilköğretim mezunu

Alanında en az 2 yıl deneyime sahip

Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi

İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek

Kızılay, bu yıl içerisinde farklı alanlarda geniş çaplı personel alımı yaparak istihdam fırsatları yaratmaya devam edecek. Adaylar, başvuru şartlarını ve ilan detaylarını dikkatle inceleyerek, Kızılay bünyesinde çalışma şansını yakalayabilirler.