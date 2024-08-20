Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Kızılay 2024 Yılı KPSS Şartsız Personel Alımı: En Az İlköğretim Mezunları İçin 8 Farklı İş İmkanı
Kızılay, 2024 yılında da personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Üstelik bu alımlarda KPSS şartı aranmıyor ve en az ilköğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabiliyor. Kızılay, çeşitli alanlarda farklı pozisyonlar için personel alımı yaparken, başvuruların online olarak alınacağını belirtiyor. Türkiye genelinde farklı şehirlerde görev alacak olan bu personeller, Kızılay’ın çeşitli birimlerinde hizmet verecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek kariyer fırsatlarını değerlendirebilir.
AĞUSTOS 2024 PERSONEL ALIMLARI YAYIMLANDI
Kızılay, 2024 yılına ait personel alımlarına ilişkin ilanlarını belirli aralıklarla yayımlamaya devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla yeni ilanlar güncellenmiş durumda ve birçok kadro için başvurular sürüyor. Kızılay, sağlık hizmetlerinden sosyal hizmetlere, temizlikten yaşlı bakımına kadar geniş bir yelpazede personel alımı yaparak, Türkiye genelinde binlerce kişiye iş imkanı sunuyor.
HANGİ KADROLAR İÇİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?
Kızılay, farklı alanlarda personel alımı yaparak, çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlıyor. 2024 yılı için yayımlanan ilanlar arasında en çok dikkat çeken kadrolar ise şunlar:
- Müfettiş Yardımcısı
- Doktor
- Yaşlı Bakım Teknikeri
- Temizlik Görevlisi
- Hemşire
- Saha Çalışanı
- Sosyal Hizmet Uzmanı
- Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı
- Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı
- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Bu pozisyonlar, Kızılay’ın çeşitli birimlerinde görev alacak personeller için açık olup, başvurular Kariyer havuzunda toplanacak ve uygun adaylarla iletişime geçilecektir.
HANGİ ŞEHİRLERDE PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?
Kızılay’ın yayımladığı güncel personel alımı ilanları, Türkiye genelinde birçok şehirde geçerli. Başlıca personel alımı yapılan şehirler arasında:
- Ankara
- İstanbul
- Türkiye genelinde farklı şehirler
Bu şehirlerde farklı pozisyonlar için başvurular devam ederken, Kızılay’ın diğer şehirlerde de personel alımı yapabileceği belirtiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kızılay personel alımları için adaylardan çeşitli genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Bu şartlar, başvurulan pozisyona göre değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak şu kriterler aranmaktadır:
- Alım yapılacak alanda eğitimini tamamlamış olmak
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilişiği olmamak
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak
- Sağlık açısından görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
- Sorumluluk sahibi ve problem çözme yetkinliğine sahip olmak
- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve sonuç odaklı çalışmak
- İlişkilerinde pozitif yaklaşım sergileyebilmek
KPSS ŞARTI ARANMIYOR
Kızılay’ın 2024 yılı personel alımları için en dikkat çekici detaylardan biri de KPSS şartının aranmaması. Adaylar, öğrenim şartını ve diğer nitelikleri sağladıkları takdirde, KPSS puanı olmaksızın başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu durum, özellikle KPSS’ye girmemiş ya da düşük puan alan adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.
POZİSYONLARA GÖRE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
Her pozisyon için aranan genel şartlar dışında, bazı kadrolar için özel şartlar da bulunmaktadır. Örneğin:
DOKTOR ALIMI ŞARTLARI
- Tıp Fakültesi mezunu (uzman veya pratisyen)
- Tam zamanlı çalışabilecek
- Mecburi hizmetini tamamlamış
- Takım çalışmasına yatkın ve seyahat engeli olmayan
- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, sosyal sorumluluk sahibi ve temsil yeteneği yüksek
SAHA ÇALIŞANI ALIMI ŞARTLARI
- Lisans mezunu
- İyi seviyede Arapça ve tercihen İngilizce bilen
- Tercihen insani yardım sektöründe en az bir yıl tecrübeli
- Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilen
- Seyahat engeli olmayan ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
- B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen
TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI
- En az ilköğretim mezunu
- Alanında en az 2 yıl deneyime sahip
- Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi
- İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek
Kızılay, bu yıl içerisinde farklı alanlarda geniş çaplı personel alımı yaparak istihdam fırsatları yaratmaya devam edecek. Adaylar, başvuru şartlarını ve ilan detaylarını dikkatle inceleyerek, Kızılay bünyesinde çalışma şansını yakalayabilirler.