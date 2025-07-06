KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Mersin'de 'Ada Kıbrıs' Sergisini Ziyaret Etti

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Mersin'de 'Ada Kıbrıs' Sergisini Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Mersin'de açılan 'Ada Kıbrıs' sergisini gezdi. KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olan Ataoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen sergiye katıldı.

Ataoğlu'na, KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz eşlik etti. Ziyaret sırasında Ataoğlu, KKTC'nin tarihi ve turistik mekanları, yöresel lezzetleri ile sosyal faaliyetlerine ait görselleri inceledi.

Bütün Kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs'a Bekliyoruz

Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'nin turizmini tanıtmak amacıyla kısa bir süre önce 'Ada Kıbrıs' projesinin hayata geçirildiğini belirtti. Bu projeyle birlikte Türkiye'de yaşayan herkesi KKTC'ye davet ettiklerini vurguladı ve şunları söyledi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlatmakla değil, yaşamakla olur. Bütün kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bekliyoruz. Farklı adalara, ülkelere değil, kendi adamıza, ülkemize gitmemiz gerekir. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz.

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oflaz, KKTC'nin kültürel etkileşime katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kıbrıs'a olan seferlerdeki doluluk oranlarının yüzde 95 seviyelerine ulaştığını açıkladı. Bu sergi ile birlikte misafirleri Yeni Ercan Havalimanı'na taşımak için sabırsız olduklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu (sağda), Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılan "Ada Kıbrıs" sergisini gezdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu (sağda), Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılan "Ada Kıbrıs" sergisini gezdi.