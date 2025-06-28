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KKTC'li Piyanist Rüya Taner, Anemurium Antik Kenti'nde Unutulmaz Bir Konser Verdi

Rüya Taner, Anemurium Antik Kenti'nde 'Taşlar ve Tınılar' temalı konserle izleyicilere büyüleyici bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 23:54
KKTC'li Piyanist Rüya Taner, Anemurium Antik Kenti'nde Unutulmaz Bir Konser Verdi

KKTC'li Piyanist Rüya Taner, Anemurium Antik Kenti'nde Unutulmaz Bir Konser Verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, Mersin'in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti'nin Odeon'unda etkileyici bir piyano dinletisi gerçekleştirdi.

Taşlar ve Tınılar: Müzikal Bir Yolculuk

Yücelen Vakfı sponsorluğunda düzenlenen konser, "Taşlar ve Tınılar: Kıbrıs'tan Anemurium'a müzikal bir yolculuk" temasıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinlikte, Taner çeşitli eserler icra ederek izleyenleri büyüledi.

İzleyicilerden Tam Not

Taner'in performansı, konser boyunca izleyenlerden büyük alkış aldı. Konsere; Anamur Kaymakamı Kemal Duru, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve il ile ilçe protokolü üyeleri de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, Mersin'in Anamur ilçesindeki...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, Mersin'in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti'nin Odeon'unda piyano dinletisi sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, Mersin'in Anamur ilçesindeki...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, Mersin'in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti'nin Odeon'unda piyano dinletisi sundu.

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