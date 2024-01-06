Koç burcu aşkta neler bekler? İşte Koç kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Koç burcu'nun aşk ve ilişki tarzı

Koç burcu, cesur, maceracı ve liderlik vasıflarına sahip bir burçtur. Bu burcun kadınları ve erkekleri, aşk ve ilişkilerde de bu özelliklerini gösterirler. Koç burcunun aşk ve ilişki yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Koç kadınının yaklaşımı

Koç kadını, Jean d’Arc gibi savaşçı bir ruha sahiptir. Cesaretli, atılgan ve amaçlı bir şekilde hareket eder. Pasif, tembel veya hedefsiz insanlardan hoşlanmaz. Bir partner veya anne olsa bile, kendine ait bir mücadelesi olmalıdır. Diğer kadınlardan farklı olarak, daha net ve dolaysız bir tavra sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, ev hayatına bağlı kalmak istemez ve kendini kariyerine veya evin dışındaki bir amaç için, mesela sosyal bir etkinlik için, adayabilir.

Koç kadını, meydan okumayı sever ve aynı zamanda başkalarını motive etmeyi ister. İlişkilerinde, daha dominant bir partner olma eğilimi gösterir. Kontrolün kendinde olmasını ister. En azından, kendi kararlarını başkalarına teslim etmez. Geyşa gibi bir kadın değildir. Onu baskı altına alabileceğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Koç, erkeksi bir burç olduğu için, bu burcun kadınları kendi kadınlıklarını veya annelik duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Özellikle Venüs'leri Kova, Koç veya İkizler'de olan kadınlar için bu durum daha belirgindir. Bununla birlikte, Koç anneler kendilerini fedakar ama sabırsız tipler olarak gösterebilirler.

Koç kadınları, rekabetçi bir doğaya sahip oldukları için, sürekli onlara meydan okuyabilecek bir partnere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, monoton, hareketsiz ilişkilerde kendilerini sıkılmış hissederler. Eğer Venüs de Koç burcundaysa, aşkı bir savaş meydanı olarak algılama eğilimindedirler. Aşk onlar için tutkuyla yanan bir ateştir ve oldukça fizikseldir. Ancak Koç kadını, ilişki kötüye gidiyor ve dinamizmini kaybediyorsa, ateş çabucak söner. Aşk onlar için hızla alevlenen ve sonra sönüveren bir kıvılcım gibidir.

Koç kadınları, ilişkilerden çok şey öğrenmeleri gerektiğinin farkında olmalıdırlar. Dengede kalmak ve başkalarının perspektifini anlamak, onlara aşk hayatında ve tüm ilişkilerinde daha tatmin edici birliktelikler sağlayabilir.

Koç erkeğinin yaklaşımı

Koç erkeği, bir savaşçı veya şövalye gibi davranır, kendine güvenir, en azından güvenli görünmeye çalışır. Eğer karşısındaki kadın korunmaya ve sürekli olarak partneri tarafından yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyorsa, Koç erkeği ideal bir partner olabilir. Ancak aşırı durumlarda, maço davranışlar sergileyebilir ve baskın da olabilir.

Sabırsız, hızlı hareket etmek isteyen, eğlenceli ve canlı bir kişiliğe sahiptir. Eğer öfke ve huzursuzlukla harekete geçerse, ilişkilerinde incitici olabilir ve sosyalleşmekte zorlanabilir. Koç erkekleri, sözlerinin geçtiğini görmek ister ve eğer haritalarında çok fazla ateş elementi de varsa, oldukça benmerkezci partnerler olabilirler. Onlar, kendilerini yere indirecek sağlam ve sabırlı partnerlere ihtiyaç duydukları gerçeğini göz ardı ettikleri sürece, pek çok ilişkiyi bitirebilirler. Erken yaşta evlenmeleri onlar için büyük bir risk taşır. Çocuksu enerjilerinin olgunlaşması zaman alır.

Tutkulu bir aşk yaşar. Duygularını hemen belli etmek ister ve kendini kısıtlamaz. Ancak haritasında Venüs Balık veya Boğa burcunda bulunuyorsa, daha dengeli, hassas ve cömert bir tavır sergileyebilir.