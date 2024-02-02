Koç burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir?

Koç burcu olanlar nasıl kişilerdir? İşte Koç burcu yorumları

Koç burcu, astrolojik takvimin ilk burcu olarak bilinir. Koç burcu olanlar, 21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında doğmuşlardır. Bu burcun özellikleri nelerdir? Koç burcu yorumları, aşk, evlilik, sağlık, kariyer gibi hayatın önemli alanlarında neler söylüyor? Günlük ve haftalık burç yorumlarını takip ederek, Koç burcu olanların yarın ve gelecek günlerde neler yaşayacaklarını öğrenebilirsiniz. İşte, Koç burcu hakkında merak edilenler...

Koç burcu hangi ayda doğar?

Koç burcu, 21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında doğan kişilerin burcudur. Bu tarihler arasında doğanlar, Koç burcu özelliklerini taşırlar. Burçlar, 12 aylık bir döngü içinde yer alır ve Koç burcu, bu döngünün başlangıcıdır. Koç burcu, ateş elementinin etkisi altındadır ve yönetici gezegeni Mars'tır. Bu da, Koç burcunun enerjik, cesur ve tutkulu bir burç olduğunu gösterir.

Koç burcunun genel özellikleri nelerdir?

Koç burcunun genel özellikleri şöyle sıralanabilir: